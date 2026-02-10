Las organizaciones agrarias, ante el pacto en Asturias por el Medio Rural: satisfechas (no todas), pero expectantes para que pase del papel al territorio

El Pacto por el Medio Rural en Asturias, suscrito este martes por la mañana en Oviedo con la presencia del presidente regional, Adrián Barbón, y que incluye 120 medidas a cumplir hasta 2030, cuenta con el beneplácito de la mayoría de las organizaciones agrarias en la región. Si bien del mismo se ha descolgado la mayoritaria, URA (Unión Rural Asturiana), que el pasado verano se levantó de la mesa de la primera reunión molesta por falta de medidas concretas en el documento, y también ha recibido las críticas de Asturias Ganadera.

Los firmantes -UCA, Usaga y Coag- han mostrado su satisfacción por el contenido del documento, que recoge algunas de sus propuestas, pero también han dejado claro que se muestran "expectantes" y a la espera de que las medidas se trasladen al terreno.

UCA, en manos de José Ramón "Pachón" García Alba, valora que diez de los once puntos propuestos por la organización han sido tenidos en cuenta al tiempo que ha asegurado que permanecerá "vigilante" para que se cumpla lo pactado.

El sindicato COAG, que dirige David Pérez Naya, resalta que, tras el visto bueno del documento, que será "muy importante" para el campo asturiano, ahora llegará el paso "más duro", esto es, que todo lo reflejado se ponga en marcha. Naya aplaude sobre todo la "profesionalización del sector", es decir, la defensa de las explotaciones con el agricultor o ganadero a título principal.

"Es positivo para el medio rural. Estamos pendientes y vigilantes para que todas las propuestas que se cumplan", señaló José Álvarez, de Usaga, quien este miércoles estará en Madrid, para protestar contra el acuerdo con Mercosur.

"Parodia"

La organización Asturias Ganadera, en manos de Xuan Valladares, critica la firma del pacto -120 medidas de aquí a 2030 con unos 500 millones de inversión-, al que ha calificado como una "parodia" y una "cortina de humo". Valladares cuestiona la credibilidad del presidente del Principado para abordar los problemas del campo asturiano. Sostiene que el pacto "da pábulo a la demagogia habitual" del jefe del Ejecutivo autonómico, al que considera que es "incapaz de resolver los gravísimos problemas que atraviesa el campo asturiano".

Asturias Ganadera ha recordado que Barbón votó en contra de la tramitación de la denominada Ley Sensorial, una iniciativa promovida por la organización y elaborada por el exmagistrado de la Junta General Ignacio Arias, que definió como "una Ley exclusivamente protectora del campo, en absoluto sancionadora". A su juicio, la aprobación de esa norma "sí sería un acto real en favor del medio rural, y no otro brindis al sol".

Caza

La organización también ha reprochado al presidente su oposición a una reforma de la ley de Caza que, según señala, habría permitido garantizar "pagos justos y rápidos" a los afectados por los daños de la fauna salvaje, incluyendo gastos indirectos y lucro cesante. En este sentido, ha criticado que incluso las compensaciones destinadas a cubrir medicinas para los animales "tenemos que declararlas ante Hacienda como beneficios".

Junto a esto, la organización ha criticado a los sindicatos agrarios firmantes del pacto, a los que acusa de mantener una actitud "servil y sumisa". En su opinión, en lugar de exigir soluciones inmediatas y apoyar iniciativas parlamentarias favorables al campo, "se prestaron a aplaudir una ocurrencia demagógica" del presidente del Principado.