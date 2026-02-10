Si practicas fútbol, hockey o rugby, estas son las lesiones musculares que más has de vigilar

Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha caracterizado las lesiones deportivas de la musculatura de la ingle con el mayor estudio realizado hasta la fecha.

Un metaanálisis liderado por el grupo "AstuRES" y publicado en la revista "British Journal of Sports Medicine" analiza cerca de 6.000 lesiones para identificar perfiles de riesgo clave.

El trabajo revela que las lesiones de los aductores son la entidad clínica predominante, ya que suponen el 6% de todas las lesiones deportivas registradas y representan más de la mitad de todos los problemas diagnosticados exclusivamente en la región de la cadera e ingle.

La investigación apunta un aumento del 5% de tasa de incidencia por cada año de edad del deportista. Los hallazgos de este estudio permitirán poner en marcha estrategias individualizadas de reducción de riesgo para los deportistas.

Las lesiones de la musculatura inguinal son de las más frecuentes entre todas las derivadas de la práctica deportiva, sobre todo en disciplinas con alta exigencia multidireccional como el fútbol, el rugby o el hockey.

Con esta publicación, el grupo de investigación asturiano en Rendimiento, Readaptación, Entrenamiento y Salud (AstuRES) dicta la pauta mundial en la prevención este tipo de lesiones. "British Journal of Sports Medicine" es la revista de máximo impacto en su área del conocimiento.

Revisión de casi 6.000 lesiones

El trabajo consiste en una revisión sistemática con metaanálisis que engloba datos de 5.914 lesiones y más de nueve millones de horas de exposición. Una de las conclusiones es que la incidencia global es de 0,71 lesiones por cada 1.000 horas de práctica deportiva. Estas métricas sitúan a las lesiones de cadera e ingle (que representan el 11% de la totalidad de las lesiones en el deporte) al mismo nivel de frecuencia que las de isquiotibiales o cuádriceps, consolidándolas como uno de los mayores retos para la disponibilidad de los deportistas en competición.

La investigación no solo cuantifica el problema, sino que identifica los perfiles de mayor vulnerabilidad. De este modo, se ha confirmado que los hombres presentan un riesgo 1,8 veces mayor que las mujeres. Además, el riesgo de sufrir estas lesiones aumenta un 5% por cada año que cumple el deportista.

El contexto de la actividad también resulta determinante, con una incidencia 6,5 veces más alta durante los partidos que en los entrenamientos. “En términos de impacto real, los deportistas pierden una media de 11,5 días por cada 1.000 horas de exposición debido a estas dolencias”, destaca Hugo Olmedillas, profesor del Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo. “Estos hallazgos, que muestran una consistencia clara tanto en niveles de élite como en el deporte amateur, permiten implementar modelos de prevención adecuados a cada deportista, según su perfil de riesgo lesional”, añade.

Los aductores, zona más vulnerable

Uno de los puntos clave del estudio es la confirmación de que las lesiones relacionadas con los aductores son las más comunes en esta región. Estas representan el 6% de todas las lesiones deportivas globales y más de la mitad (54%) de los casos registrados cuando se analiza exclusivamente la zona de la cadera e ingle.

Este hallazgo dota de una relevancia estratégica a la línea de investigación previa de la Universidad de Oviedo. “Mientras que estudios anteriores de nuestro grupo ya habían señalado que los deportistas que se lesionan presentan una fuerza significativamente menor en los músculos aductores al inicio de la temporada, este nuevo metaanálisis global valida la necesidad de priorizar programas de fuerza específicos para esta musculatura”, comenta Marcos Quintana Cepedal, miembro del grupo de investigación y cofirmante del artículo.

Con esta nueva publicación, “nuestra Universidad no solo estrecha la certeza sobre los factores de riesgo, sino que proporciona a clubes, asociaciones y federaciones deportivas la base científica para diseñar entrenamientos más seguros y eficientes, especialmente en deportes como el fútbol, que supuso el 85% de la muestra analizada”, concluye este investigador.

El Grupo AstuRES centra su actividad en el análisis y prevención de las lesiones deportivas, enfatizando la importancia de preservar la salud para mejorar el rendimiento deportivo de los equipos asturianos de élite.