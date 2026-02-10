El Principado respalda una nueva línea de envases renovables en la planta de Ence en Navia para amortiguar el ajuste

El sindicato SOMA-FITAG-UGT reclama para la fábrica de Ence en Navia la planta de envases renovables de celulosa moldeada que la compañía lleva tiempo estudiando. Son bandejas para productos frescos y platos preparados diseñadas para sustituir al plástico y su producción en Navia crearía entre 50 y 60 empleos y amortiguaría, en buena parte, el recorte de personal que plantea la compañía. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, respaldó ayer la petición del sindicato. "Instamos a la empresa a que atienda este tipo de propuestas, porque lo que más nos preocupa es que se mantenga el mayor empleo posible", destacó Borja Sánchez.

El consejero de Ciencia envió ayer un "mensaje de respaldo pleno a la plantilla" de Ence en Navia y volvió a solicitar a la compañía que "en la medida de sus posibilidades, reconsidere su planteamiento (sobre el ERE) porque sabemos que Ence es una empresa muy importante para la comarca del Occidente, no solo por su actividad, sino también por su volumen de empleo y por su vinculación con la zona".

Negociación del ERTE

La mayoría del comité de empresa de Celulosas de Asturias (Ceasa), la filial del grupo Ence propietaria de la planta papelera y de energía de Navia, planteó ayer a la dirección una treintena de prejubilaciones y también salidas voluntarias como alternativa al expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que ha puesto sobre la mesa la compañía para 96 de sus 367 trabajadores.

Dirección de Ence y representantes de los trabajadores se reunieron en la mañana de ayer en el cuarto encuentro de la ronda de negociaciones del ERE. La mayoría del comité de empresa (los representantes de CC OO, SOMA-FITAG-UGT y CSIF) plantearon a la empresa un ajuste de personal alternativo a las 96 salidas que plantea la empresa y que pasaría por la prejubilación del personal de 59 años o más (una treintena de trabajadores) y salidas voluntarias. "La empresa sigue en la misma postura y mantiene las 96 salidas", señaló Javier Zardaín, presidente del comité de empresa y representante de CC OO, que calificó de "aberración" el ERE planteado por Ence.

"La fábrica de Navia obtuvo un beneficio de 47 millones en 2024, desde 2021 ganó 250 millones y ha recibido 53 millones en ayudas públicas. No es justificable que se presente este ERE para un tercio de la plantilla por unas pérdidas de 2,7 millones en 2025 que no están ni auditadas", señaló Zardaín, que teme que el personal excedente sea sustituido por trabajadores de subcontratas.

La propuesta alternativa de prejubilaciones y bajas voluntarias fue presentada por la mayoría del comité de empresa de Ceasa, pero el sindicato USO se desmarcó de ella. Esta organización considera que hay causas suficientes para impugnar el ERE al considerar que no están justificadas ni las causas económicas ni las productivas, "puesto que la aplicación de tecnología e inteligencia artificial que se plantea no se detalla en la documentación que ha presentado la empresa", señalaron fuentes de USO.

El miércoles volverán a reunirse la dirección de Ence y los representantes de la plantilla, que esperan que la empresa presente una nueva propuesta. La convocatoria de huelga indefinida a partir del día 13 de febrero en la fábrica de pasta de celulosa y energía de Navia sigue en pie.

Noticias relacionadas

Fuerte subida en Bolsa

Por su parte, las acciones de Ence subieron ayer cerca del 8% después de que la semana pasada el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica. Los títulos de la compañía de celulosa y energía fueron los que más subieron en la sesión de bolsa de ayer y se sitúan en 2,476 euros. Las acciones de Ence acumulan una caída cercana al 30% en los últimos doce meses y de más del 4,6 % en lo que va de año.