El Principado vetó a los ingenieros de Caminos en dos puestos de subdirector general de la administración y el TSJA lo rechaza

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) considera injustificada la exclusión de los ingenieros de Caminos en dos puestos directivos de la administración, concretamente dos subdirecciones generales: la de Infraestructuras (en la actualidad ocupada) y la de Cambio Climático y Economía Circular, que estuvo ocupada pero cuya persona titular cesó.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos había presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que aprobaba la relación de puestos directivos (8 de marzo de 2024) y contra la resolución del 8 de octubre de 2024 por la cual la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, en manos de Alejandro Calvo, convocaba para su provisión el puesto de subdirector general de Infraestructuras, mediante el sistema de libre designación.

En aquel recurso, los ingenieros de Caminos cuestionaban que para el subdirector general de Infraestructuras se exigiese una titulación de Derecho, al considerar que el puesto se correspondía, por su descripción, a la formación y conocimientos relacionados con su titulación. También señalaban una anomalía similar en el puesto de la subdirección de Cambio Climático, para la que se exigía la titulación de ingeniero de Minas o Industrial.

El Gobierno desestimó aquel recurso, por lo que el Colegio profesional de ingenieros de Caminos recurrió ante el TSJA, pidiendo la anulación de la respuesta desestimatoria del Gobierno.

El alto tribunal ha fallado, con fecha del pasado 5 de febrero, admitiendo la reclamación de los ingenieros de Caminos, por lo que declara nulo el veto a esta titulación. Además, señala la sentencia, inicialmente se proponía adscribir el puesto de subdirector general de Infraestructuras al cuerpo de Ingenieros de Caminos, pero finalmente se adscribió al cuerpo general y con formación de licenciado en Derecho. Para el TSJA, «no existe motivación y justificación suficiente de tal adscripción a la vista de las competencias y funciones» del puesto.

El Partido Popular ha criticado en varias ocasiones las fórmulas empleadas por el Ejecutivo en la selección de puestos directivos. «Esta nueva sentencia es un auténtico varapalo para el Gobierno del señor Barbón», afirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons. Recordó que «las famosas subdirecciones generales se anunciaron como un mecanismo eficaz para acabar con la burocracia».

Cuervas-Mons considera que la sentencia «anula esa relación de puestos de trabajo» al estimar «injustificada y discriminatoria la exclusión de los ingenieros de Caminos» en ambas subdirecciones. «El fallo es especialmente contundente y esperamos que la sentencia se cumpla», apuntó.

Señaló además que ya en mayo de 2024 el PP preguntó a la entonces consejera Nieves Roqueñí por qué se limitaban las titulaciones en la subdirección general de Cambio Climático. «Era un aviso de lo que ha pasado. Se da la razón al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pero quiero recordar que el PP preguntó ya por esa exclusión», dijo Cuervas-Mons.

El diputado del PP pide al Gobierno que «cese en esa actitud de intentar controlar toda la administración, adaptando los puestos a quienes consideran idóneos». Defendió que en la Administración haya «de verdad un principio de mérito y capacidad». «No se puede hacer trampa con determinados puestos para intentar manejarlos», concluyó.