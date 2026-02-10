Suspenden el juicio contra Emilio Pérez Vilarchao, histórico y sanguinario narco asturiano: falta un testigo clave, supuesto propietario del material incautado

Emilio Pérez Vilarchao, el avilesino que se hizo conocido en los años noventa por torturar y matar a cuatro personas (a tres gijoneses en un ajuste de cuentas por drogas y al periodista de sucesos Gerino Núñez en su domicilio de Lugo "para hacer un favor a un amigo"), acudió este martes a la sección tercera de la Audiencia para ser juzgado por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación de material robado, por los que la Fiscalía le pide 13 años de prisión.

Avejentado (tiene 66 años) y menudo, su puesta en escena chocó con su pasado delictivo. Y mucho más al verle hacer carantoñas a los hijos de alguno de los testigos.

Përez Vilarchao frente a los magistrados Pilar de Lara, Ana María Álvarez y Francisco Javier Rodríguez Santocildes, así como el fiscal Juan José Martínez-Junquera. / Luis Vega

Su abogado, José Ramón Nistal, que le ha llevado ya varios asuntos, pidió la suspensión del juicio, al faltar un testigo esencial, que supuestamente empleaba a Pérez Vilarchao en el momento de los hechos, en 2021, y que sería el propietario del dinero y de la maquinaria que se encontraron en el domicilio del acusado y otros locales. Según la defensa, el dinero no era producto de la venta de drogas, sino para realizar "unas operaciones mercantiles de una empresa".

Finalmente, al no localizársele en los teléfonos que le constan, se decidió posponer el juicio. Como la sección tercera tiene saturado el calendario, solo pudieron encontrarse fechas disponibles en el mes de julio, concretamente los días 14 y 15.

En las conversaciones previas al juicio, el ministerio público se mostró dispuesto a reducir su petición de condena a seis años y medio de cárcel, pero el acusado se negó.

Pérez Vilarchao está ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS) de la cárcel de Asturias, cumpliendo los últimos meses de su última condena, cuatro años de cárcel por tráfico de drogas.

Escrito de acusación

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de su domicilio, en Avilés, y en otros lugares previamente concertados con los compradores en las proximidades de establecimientos públicos de la localidad. Como medio de pago, el acusado aceptaba herramientas y otros útiles para la construcción procedentes de delitos, que posteriormente el acusado empleaba en los trabajos que realiza de edificación y de desbroce de fincas.

El día 30 de noviembre de 2021, a instancia del Juzgado número 4 de Avilés, se practicó entrada y registro en el domicilio del acusado, en una autocaravana de su propiedad, en una caseta, también suya, igualmente en Avilés y en un inmueble en ruinas, estos dos últimos en Corvera de Asturias.

Como consecuencia de las entradas y registros practicados, los agentes se incautaron de: 12,28 gramos de resina de cannabis; 30,38 gramos de cocaína con una riqueza del 84,0%; 0,49 gramos de cocaína con una riqueza del 83,3%; y 295 gramos de cogollos de cannabis con una riqueza del 16,6%; varios teléfonos móviles, varias tabletas electrónicas, tres lectores de tarjetas, dos cámaras de vigilancia, varios juegos de walkie talkie, un maletín de ordenador, cinco discos duros, tres básculas de precisión un cucharón con restos de polvo blanco, recortes de bolsas de plásticos introducidos en bolsas de plástico transparente, varias bolsas de plástico transparentes con cierre zip, tijeras, un bote de Volvone, un pasamontañas, un catalejo y la cantidad de 21.230 euros procedentes de anteriores operaciones.

El precio estimado de toda la droga incautada en la fecha de comisión de los hechos y en el mercado ilícito es de 5.171,1 euros si la venta se valora en gramos y de 10.165,1 euros si la venta de esas sustancias se valora en dosis.

A su vez, en los registros fueron intervenidos diversos útiles y herramientas, como arneses, caretas, taladros, radiales o motosierras de procedencia ilícita, que el acusado empleaba para realizar reparaciones de inmuebles o para el desbroce de fincas y que fueron valorados 9.730,23 euros.

Por último, en los registros de los inmuebles practicados por la Policía Nacional le fue intervenido al acusado diversas armas blancas, tales como navajas, una defensa extensible, un puño americano, un machete, varias catanas, dos espadines, así como, diversas armas de fuego y municiones. El acusado, en la fecha de los hechos, carecía de licencia o permiso de armas, al no haberlo obtenido nunca.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud en concurso con un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud; un delito continuado de receptación; otro delito de tenencia de armas prohibidas; y un delito de depósito de municiones y armas de fuego.

Y solicita 5 años de prisión y multa de 15.513,3 euros, por el tráfico de sustancias; 2 años de prisión por receptación; otros 2 años por tenencia de armas prohibidas, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 5 años; 4 años por el depósito de municiones y armas de fuego, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 7 años. El fiscal pide además que indemnice a los perjudicados.