"Ven a traéme un palu, a ver si soy a levantáme", pidió a su hijo por teléfono el hombre de 83 años al que buscan desde el lunes en Oviñana (Cudillero)

"Ven traéme un palu, a ver si soy a levantáme". Fue la petición de socorro de Ernesto López, que cayó de noche de unos tres metros de altura en el monte, antes de quedarse sin batería. Desde entonces, buscan a la desesperada en Oviñana (Cudillero) a Ernesto López, de 83 años. Todo el pueblo se ha movilizado para encontrar a este octogenario, para el que, según relata su familia, "el monte era su vida".

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 00.30 horas de este martes. En la llamada, realizada por un familiar, indicaban que el hombre había salido esa tarde a limpiar el monte y no había vuelto. La sala del 112 movilizó a efectivos de bomberos, incluido el grupo de rescate, la unidad canina y la unidad de drones, que estuvieron rastreando la zona, sin éxito toda la noche.

López, que acudía a esa zona habitualmente para atender un prao, dejó la furgoneta aparcada bajo el viaducto del ferrocarril. Los bomberos han encontrado una guadaña, al sur del cementerio de Oviñana, y también un hacho, aunque no saben si López los dejó allí este lunes.

Los bomberos siguen esperando por la geolocalización del teléfono del desaparecido, lo que permitiría acotar la búsqueda a un área muy concreta. El terreno en el que se desarrolla la búsqueda es muy frondoso, lleno de pozos y felechos. "Posiblemente esté tapado por la vegetación", indica un miembro del dispositivo de rescate.

Lo más positivo, que no ha hecho frío en la noche del lunes, ni durante este martes. Para este miércoles, empeora el tiempo a partir de las seis de la tarde.

A primera hora de la mañana de este lunes se sumaron al rastreo el helicóptero medicalizado del SEPA así como efectivos de la Guardia Civil.

Inés López, sobrina del desaparecido, relata cómo sucedió todo: "Él avisó al hijo de que había caído de una altura aproximadamente de tres metros. El hijo y un primo salieron a buscarlo. De hecho, se perdieron por el monte buscándolo. Y luego fue cuando dieron el aviso para movilizar a los servicios de emergencia para que viniesen a buscarlo, porque no daban con él".

La llamada de Ernesto López se produjo "después del programa de 'El Picu' de la TPA". Es decir, sobre las nueve y media de la noche. Familiares y efectivos de Emergencias estuvieron buscando al vecino de Oviñana "hasta las 5 de la madrugada", aunque sin éxito. Incluso se perdieron, indican fuentes del dispositivo de búsqueda.

"Era una cosa que más o menos predecíamos, porque se pasaba la vida en el monte. Era un señor muy mayor y su vida es el monte. Te pilla con un susto y mucha pena. A ver si hay suerte y lo encontramos con vida", confesó su sobrina.

Durante toda la noche, un dron con una cámara de calor peinó el área en busca del desaparecido. También se sumaron a la búsqueda los perros de rescate, sin éxito.

Entretanto, la asociación de vecinos se ha movilizado para buscar a Ernesto. El hombre tiene su residencia en Oviñana, su pueblo de origen. Aunque vivió una temporada pequeña en Oviedo, pronto volvió a su concejo natal. Enviudó hace aproximadamente un año. Ernesto López lleva una vida tranquila.

Un gran mecánico

En su vida laboral destacó por su conocimiento de la maquinaria. De hecho, los vecinos recuerdan con cariño que el desaparecido es "el típico gran trabajador; un manitas para la mecánica de tractores y un propietario que se dedica en cuerpo y alma a limpiar sus fincas". Precisamente haciendo labores de limpieza fue donde le sorprendió la tragedia. Aunque para muchas personas no eran horas "razonables" para estar en el monte, nadie se extrañó del lugar donde estaba Ernesto López cuando se informó de su llamada de auxilio.

Parte de su familia lo advertía a primera hora de la mañana del martes: "El monte era su vida". El jefe del puesto de mando avanzado, Miguel Ángel Pérez, confirmó que el perímetro de búsqueda es "amplio". También señaló que la noche "no fue mala por la temperatura (hubo en torno a 15 grados)", y que el rastreo continúa, por tanto, sin descanso. Se busca en 50 o 60 héctáreas en bosque con eucaliptos, principalmente. Hasta el momento, se han utilizado utilizado drones infrarrojos y otros medios especiales, incluidos perros y helicóptero.

En el operativo participa la Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, Bomberos de Asturias, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, además de vecinos de Oviñana y alrededores.