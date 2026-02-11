Los abogados del turno de oficio a dos velas: no cobran desde diciembre y les deben ya casi tres meses

Los problemas de cobro de los abogados de oficio ya se han convertido en un clásico. El pasado mes de diciembre, a un par de días del fin de año, el Principado les pagó los meses de octubre y noviembre. Pero en el mes de enero no recibieron un euro, y tampoco en lo que va de febrero, de forma que casi se les adeudan tres meses (diciembre, enero y febrero), más las denegaciones por el artículo 2(a) correspondientes a 2024.

"Es una incertidumbre, hay dinero, pero no lo sueltan en el Principado y en el Colegio no saben nada", aseguró una colegiada en Oviedo.

Este retraso llega después de que el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, acordase en diciembre con los decanos de los colegios de abogados y de la abogacía de Oviedo y Gijón la mejora de las retribuciones y la ampliación de los supuestos de la justicia gratuita, que en 2026 cuenta con diez millones, la dotación más alta de la serie histórica.

Los presupuestos de 2026 incluyen una subida de 1,2 millones para financiar una reforma del decreto que regula las retribuciones de la justicia gratuita, que se extenderá a todas las víctimas de delitos de violencia sexual, con independencia de su nivel de renta, al igual que ya ocurre con las víctimas de violencia de género.

Además, el abono que reciben los letrados que asisten en casos de violencia sexual o violencia de género se incrementará un 25 por ciento.

Y se retribuirá la asistencia letrada en los métodos alternativos de solución de controversias (MASC). De este modo, recibirán 110 euros por actuación en el caso de que tras su intervención no se llegue a un acuerdo. Si se alcanza un acuerdo y se elude el pleito posterior, se retribuirá con el baremo fijado para el procedimiento judicial que se evita.

Noticias relacionadas

Los importes que reciben los letrados se actualizan automáticamente en la medida en que lo hacen las retribuciones de los empleados públicos. De este modo, este año aumentarán un 2,5 por ciento con carácter retroactivo y en 2026, otro 1,5 por ciento.