La AEMET activa el aviso naranja por fenómenos costeros: oleaje de hasta 5 metros, fuertes rachas de viento y brumas vespertinas

Se recomienda alejarse de los lugares próximos a la costa y evitar la navegación

Oleaje en Gijón durante el temporal de enero.

Oleaje en Gijón durante el temporal de enero. / Ángel González / LNE

Adema Kuandykova

Rachas de viento costero muy fuertes ponen en alerta naranja los litorales occidental y oriental de Asturias. Desde las 18.00 horas de hoy, miércoles 11 de febrero, hasta las 18.00 h de mañana, 12 de febrero, las zonas ribereñas estarán afectadas por un temporal de alto riesgo. Se espera oleaje de hasta 5 metros, con lo cual la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) aconseja alejarse de espigones, lugares próximos a la costa y zonas afectadas por fuertes vientos. De hecho, según los registros de la AEMET, en Cabo Busto (Valdés) se ha registrado la segunda mayor racha de viento de España de más de 130 kilómetros por hora.

Las rachas de viento también han obligado a desviar y cancelar vuelos con Asturias.

Resulta esencial tomar las medidas de autoprotección necesarias y no pasar por alto el verdadero peligro del fenómeno: no se puede cometer imprudencias por hacerse un selfi a la orilla del mar o para sacar una foto de las olas. Además, la AEMET recomienda evitar salir a navegar y a comprobar cautelosamente el amarre de la embarcación.

Lluvias con tormenta y rachas de viento muy fuertes

Hoy, a partir del mediodía, se observan precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes e intensas en las regiones del suroeste y que a menudo van acompañadas de tormenta. El viento del suroeste oscila entre flojo y moderado, sin embargo, se intensifica por rachas muy fuertes.

La situación no cambia hasta mañana por la tarde: el jueves, el viento del oeste llegará a 35-42 km/h de velocidad en las ciudades litorales como Gijón, Avilés, Ribadesella y Ribadeo, con las rachas máximas de 62-71 km/h en Gijón, Ribadesella y Llanes. No obstante, en las zonas interiores el viento va a ser entre flojo y moderado, rolando a sur a última hora. A partir de las 18 horas, el estado de alerta vuelve a ser amarillo (velocidad máxima de viento de 50 km/h).

Generalmente, las temperaturas mínimas estarán sin cambios, y las máximas descenderán ligeramente, llegando a 17-18 grados. Además, se esperan lluvias y chubascos, sobre todo en las regiones costeras. En las zonas altas, queda la posibilidad de bruma o niebla vespertina que puede afectar considerablemente la visibilidad en el tráfico. Ante cualquier tipo de duda, es aconsejable consultar las predicciones de la AEMET antes de salir de casa o ponerse en camino para minimizar los riesgos de seguridad propia y de los demás.

TEMAS

