Agenda: qué hacer hoy miércoles 11 de febrero en Asturias

Oviedo

Una cita con el Santo Sudario

El Santo Sudario de Oviedo, uno de los grandes tesoros de la Cristiandad custodiado en la Catedral de Oviedo, será el eje de una charla informativa con motivo de la creación de la Asociación Sudario de Oviedo (ASDO), entidad que velará por su conservación, protección y estudio. Intervendrán el deán de la Catedral, Benito Gallego, y el doctor Ángel Jiménez Lacave, presidente de la nueva asociación, surgida del impulso de investigadores que durante más de treinta años reclamaron una entidad específica para el cuidado de la reliquia, equiparable a la Sábana Santa de Turín. La cita será a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA, con entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas, el salón de actos del RIDEA acoge una nueva sesión del ciclo "Oviedo: ciudad sedienta. Historia del agua en Oviedo". En esta ocasión, el arqueólogo José Avelino Gutiérrez González, miembro correspondiente del RIDEA y catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, ofrecerá la conferencia titulada El abastecimiento de agua en el Oviedo primitivo, en la que abordará los sistemas hidráulicos en los orígenes de la ciudad. Entrada libre hasta completar aforo.

Matadero Uno

A las 19.00 horas, el escritor Jorge Praga presenta su libro "La mirada de un tiempo" en un acto que contará con la participación de Héctor Escobar. La obra propone un recorrido literario y visual por la memoria y el paso del tiempo, a partir de imágenes y relatos que evocan una época y una forma de mirar ya desaparecida. Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos

El cuentacuentos Orejas de mariposa y otros cuentos, a cargo de Luisa Aguilar (Cía. Mondromeraki), se celebrará en el CP Parque Infantil, dentro de la programación infantil de las bibliotecas municipales de Oviedo. La cita tendrá lugar a las 18.00 horas, en el CP Parque Infantil, en el barrio de Ciudad Naranco. La entrada es gratuita, con aforo limitado a dos personas adultas por niño o niña.

Miércoles de salud

La divulgadora María Ruisánchez ofrecerá una charla en una nueva edición del ciclo Miércoles de Salud, en la que compartirá su experiencia personal como paciente crónica grave. El encuentro está dirigido a profesionales sanitarios y al público en general interesado en la salud y la atención a la cronicidad. La cita tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias. La actividad es de inscripción gratuita, con aforo máximo de 100 personas, y también podrá seguirse en modalidad online.

La imaxe, lo tapecío

La Sala Borrón (c/ Leopoldo Calvo-Sotelo, 5, Oviedo) acoge la exposición "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva, comisariada por Natalia Alonso Arduengo. La muestra se inauguró el jueves 8 de enero, a las 19.30 horas, y podrá visitarse hasta el 13 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas dará comienzo en el teatro Jovellanos el concierto del pianista Estefan Iatcekiw, enmarcado en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes Fundación Alvargonzález. La cita la organiza la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Antiguo Instituto

El grupo "Shock Trío" ofrecerá en el Antiguo Instituto un concierto desde las 19.30 horas. El recital se enmarca en el ciclo "Jazz en el centro". La exposición "13", de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. La muestra se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

La conferencia "Astrobiología. El origen de los elementos de la vida en el Universo", del doctor Ángel González Ordóñez, tendrá lugar a las 19.00 horas en la antigua Escuela de Comercio. Organiza el Ateneo Obrero.

Ateneo Jovellanos

Desde las 18.30 horas se podrá disfrutar de la proyección de "Los golfos", de Carlos Saura, en la sede del Ateneo Jovellanos. La cita forma parte del ciclo "La realidad social en el cine español de los años 50", coordinado por el experto en cine Juan Canteli Maza.

Edificio Asturias

El edificio Asturias acoge de 10.00 a 12.00 horas la jornada "Aquasmart Transfer: Reutilizar y recircular el agua: proyectos y soluciones aplicables en la industria".

CMI El Llano

La charla "Derechos al final de la vida y testamento vital" arrancará a las 11.30 horas. A las 19.00 horas se proyectará "Invisibles", de G. Querejeta, dentro del ciclo "El cine del Llano". Además, hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Asimismo, la muestra "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Carnaval en Avilés: miércoles sardinero

A partir de las 19.00 horas de esta tarde se celebrará el "Miércoles Sardinero" con un desfile de Mazcaritos, Moxigangues y Fanfarries en el barrio de Llaranes. Será desde la calle La Toba y hasta la plaza Mayor de Llaranes. Asistirán los Príncipes del Goxu y Faba acompañados por la cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes y la fanfarria EL Felechu. Al terminar, habrá garbanzada en la plaza Mayor y se hará la entrega de las Sardinas Arenques a distinguidas personalidades antroxeras.

Taller infantil de animación a la lectura

La biblioteca de La Luz (plaza Fray Junípero Serra) acoge un taller de lectura a partir de las 18.00 horas. Impartido por La Caracola, está dirigido a público entre 4 y 8 años. Se requiere inscripción previa en la propia biblioteca. 25 plazas. Acceso gratuito.

Concierto de la Sociedad Filarmónica Avilesina

El auditorio de la Casa de Cultura acoge a las 19.30 horas un concierto impulsado por la Sociedad Filarmónica Avilesina: actúa el Cuarteto de Zagreb. Fundado como el primer cuarteto de cuerdas profesional y estable del panorama musical croata, en la actualidad es el conjunto de cámara más antiguo de su país.

Exposición en Las Vegas (Corvera)

Exposición pictórica "Antolóxica Personal II" (Candi). En la sala de exposiciones del centro sociocultural de Las Vegas. Se puede visitar de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galardones del certamen "Guisos de invierno"

El Centro Niemeyer acoge a las 19.00 horas la entrega de galardones a los establecimientos ganadores del certamen "Guisos de invierno Comarca Avilés". Participará la concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidad, Raquel Ruiz.

Nueva exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Mercado semanal en Piedras ­Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas

Las Cuencas

Jornada contra el cáncer en Mieres

Mieres acoge hoy dos actos en el marco de la iniciativa "Todos contra el cáncer". A las 12.00 horas de formará un lazo humano solidario en la plaza del Ayuntamiento. Y a las 20.00 horas habrá teatro solidario en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Mieres. Se representará la obra "Las Figurantas", a cargo del Grupo de Teatro "La Algarabía". Será en el auditoriu Teodoro Cuesta. El precio de la entrada es de cinco euros.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica "Socios de AFAC" (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Exposición fotográfica "El arte de ser amigos" en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica "El arte de ser amigos", con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se encuentra hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido, en un proyecto íntimo que pretende también concienciar sobre la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge hasta al 28 de febrero de 2026 la exposición "Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", en Villaviciosa

La asociación Villaviciosa Conciencia, en colaboración con el Ateneo y el Ayuntamiento, organiza hasta el 20 de febrero la exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", que puede verse en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa. La entrada es gratuita. De carácter divulgativo, la muestra propone un recorrido riguroso y accesible por algunos de los principales mitos, creencias pseudocientíficas y bulos que circulan en la actualidad. A través de carteles claros y bien documentados, invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia, y a reforzar el pensamiento crítico como herramienta ciudadana. Horario: de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

"Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición "Esto es un agujero", de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición "Esto es un agujero", con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura) de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Luarca

La Casa de Cultura de Luarca (Valdés) oferta hasta al 22 de febrero la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 y de 15.00 a 20.30 horas; sábados, de 10.00 a 13.45. Domingos y lunes por la tarde, cerrado.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.