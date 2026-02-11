Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arturo Estévez, de Esfer, sopesa liderar una candidatura alternativa para presidir la Cámara de Comercio de Oviedo

El empresario, al frente del grupo de Industria de la patronal de la construcción, cuenta con apoyos en su sector para concurrir a las elecciones de mayo

Arturo Estévez. | PABLO SOLARES

Arturo Estévez. | PABLO SOLARES

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El empresario y abogado Arturo Estévez Suárez, director general de Esfer Construcciones y Proyectos, sopesa concurrir a las elecciones a la presidencia de la Cámara de Comercio de Oviedo, que se celebrarán previsiblemente el mes de mayo. Estévez, al frente de una empresa de gran actividad en el sector, ejerce además de representante del grupo de Industria y Servicios dentro de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) que lidera Joel García. Este grupo aglutina al 30% de las empresas asociadas a la patronal de la construcción.

Según ha podido saber este periódico de fuentes próximas al empresario, la decisión de conformar una candidatura para optar al control de la Cámara de Comercio se ha producido después de haber recibido apoyos empresariales para animarle a aspirar al cargo que en la actualidad ocupa Carlos Paniceres, empresario del sector del transporte sanitario. Esfer es una firma constructora de origen familiar que fue fundada en abril de 1980. Tras más de 45 años de trayectoria se ha convertido en un referente en el sector en Asturias, con proyectos de notable envergadura. Arturo Estévez Suárez ha desempeñado desde 2020 también puestos en órganos sectoriales empresariales.

Desde ese año ha ejercido como presidente de uno de los tres grupos o familias en los que se divide la patronal de la construcción (Promotores, Industria y Servicios, y Contratistas). Su presencia en la actividad cameral data ya de mayo de 2021, cuando fue designado vocal del pleno de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Aunque la candidatura no se ha oficializado ni formalizado, las fuentes consultadas aseguran que se impulsa su próximo lanzamiento, al tiempo que se anima al director general de Esfer a dar el paso para encabezar una apuesta alternativa a la actual directiva de la Cámara, liderada por Paniceres. Precisamente, su nombre procede de un sector, el de la Construcción, que ha sido escenario de posiciones enfrentadas en algunos de los últimos procesos electorales que han involucrado a las organizaciones que aglutinan a los empresarios asturianos. De él procede el actual vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, quien optó el pasado año a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), confrontando su candidatura con María Calvo, que revalidó mandato al frente de la patronal asturiana. Calvo también forma parte del colectivo empresarial de la construcción y, de hecho, ejerce la representación del grupo de los promotores en el organigrama de la Confederación Asturiana de la Construcción.

