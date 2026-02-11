Asturias dice tener al 94% de ocupación sus residencias de mayores (y prepara un acuerdo para mejorar las condiciones de 1.700 plazas concertadas)

El progresivo envejecimiento de la población asturiana (el año pasado la región se situó en 265 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años) y el aumento de la esperanza de vida han provocado un aumento de la demanda de los recursos residenciales en la región. Asturias dispone a día de hoy de 5.453 plazas públicas en tres modalidades: gestión directa (con 27 centros y cerca de 2.500 trabajadores en plantilla), indirecta y concertada. Según indican, la ocupación en todas ellas supera el 94 por ciento.

Estas cifras incluyen no solo las estancias definitivas, sino que el propio organismo da respuesta a la estancias temporales derivadas de altas hospitalarias, órdenes judiciales así como de respiro familiar concedidas por el servicio de Dependencia. Y para todos estos usuarios, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar quiere establecer unos criterios únicos de calidad y económicos lo más igualitarios posibles. En esta línea, el Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales (ERA) está trabajando en elaboración de un acuerdo marco para mejorar las condiciones de 1.700 plazas concertadas.

Explican desde el ERA que el proceso actual de contratación debe ser objeto "de cambio y caminar hacia una futura figura del acuerdo marco como la mejor opción de gestión ágil, eficiente y eficaz" con el objetivo de dotar a la región de un sistema igualitario para todas las personas usuarias de plazas públicas, sin que les afecten el centro donde residen. Es decir, que tengan "unos criterios mínimos de calidad, confort y atención" ya estén en una residencia pública o en una concertada gestionada por una institución privada.

La fijación de estos criterios, tanto de calidad como económicos, permitirá gestionar "los contratos de forma más ordenada, optimizando los recursos públicos y proporcionará un mejor control de su cumplimiento". El presupuesto de este año de la Consejería contempla precisamente cuatro millones para subir el precio de las plazas concertadas, según adelantó la consejera Marta del Arco en la rueda de prensa de presentación de sus presupuestos antes de final de año.

Implantación del modelo "Cuidas"

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está implantando en los centros residenciales de Asturias el denominado modelo "Cuidas", con el que buscan fomentar la autonomía de las personas y su capacidad de decidir. También su participación en la comunidad. Objetivos que se logran con la organización de "actividades significativas que nos ayuden a facilitar el día a día de las personas que viven en nuestros centros", explican desde el ERA.

Actualmente, hay siete centros que trabajan bajo ese cambio de mirada y que están sirviendo de tractor para el resto de la red, convirtiendo "Cuidas" en "la mejor herramienta para una atención centrada en la persona, donde los gustos y las preferencias de los usuarios a los que se cuida estén en el centro del trato que reciben".

La principal novedad en lo que respecta al modelo residencial es la pretensión de avanzar hacia modelos "housing"; es decir, aquellos en los que se apuesta por diseñar entornos hogareños. Bien sea a través de apartamentos con cuidados o pequeñas unidades de convivencia. Otra opción es primar las habitaciones individuales.

Esto conlleva, a su vez, reestructurar las plantillas y las formas de trabajo, por ejemplo, revisando las actuales ratios de profesionales, asegurando la atención directa y la existencia de equipos técnicos flexibles a las necesidades. Además de asegurar la cualificación y formación del personal.

En octubre, la red "Cuidas" estaba conformada por 575 integrantes, de los cuales 121 eran centros y servicios comprometidos; 32 eran proyectos innovadores; y los 422 restantes serían aliados, concretamente 279 profesionales y 43 entidades.