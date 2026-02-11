Asturias es la región con más brecha salarial entre hombres y mujeres

Asturias es la comunidad autónoma con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, según un informe de UGT Madrid elaborado a partir de los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes a 2024.

En ese ejercicio, los hombres asturianos cobraron de media 28.640 euros brutos al año, y las mujeres, 22.113 euros. Es decir, una distancia de 6.527 euros. En términos porcentuales significa que la brecha de los salarios entre sexos en Asturias fue del 22,79%, superando mínimamente a Madrid (22,7%), que anteriormente encabezaba la clasificación. En cualquier caso, la brecha de ambas regiones supera en casi cuatro puntos porcentuales la media nacional (18,81%).

El informe de UGT atribuye el liderazgo de Asturias en este ránking a su estructura económica. "El peso productivo de la siderurgia, la minería y la industria pesada concentra sectores muy masculinizados que elevan sustancialmente la media salarial de los hombres (no de las mujeres), provocando una importante brecha de género", explica el estudio.

Durante la presentación del informe, la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, acompañada por la secretaria de Igualdad del sindicato, Esther Chaves, ha alertado de que los datos son "demoledores" para las mujeres y suponen una "ruptura de igualdad".

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el informe indica que presenta los salarios más altos de España en comparación con el resto de comunidades (sin incluir País Vasco y Navarra, fuera del régimen fiscal común) por concentrar sedes centrales de grandes empresas nacionales e internacionales, así como ministerios, instituciones y organismos públicos.

Pese a esa condición, UGT Madrid advierte de que ello no se traduce en una distribución salarial "más equilibrada". Los datos, defiende el sindicato, ponen de manifiesto que las oportunidades laborales "no llegan por igual a hombres y mujeres, consolidando así las desigualdades estructurales de género".