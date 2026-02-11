Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona

A la hora de ciruclar por autovía es muy importante ir pendiente y no sobrepasar el l-imite de velocidad establecido. No solo por la multa que s epuede recibir, sino (y mas importante) por la seguirdad de los otros conductores y la nuestra propia.

En una autovía española, que tiene un límite de 120 km/h, la pérdida de puntos por exceso de velocidad es de 2 puntos si superas el límite entre 21 y 30 km/h (es decir, hasta 150 km/h), 4 puntos si vas entre 31 y 40 km/h (hasta 160 km/h), y 6 puntos si superas el límite entre 41 y 50 km/h (hasta 170 km/h). Superar el límite en más de 50 km/h (a partir de 171 km/h) se considera una infracción muy grave con una sanción de 600 euros y 6 puntos, tal y como especifica la Dirección General de Tráfico (DGT).

No obstante, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que la DGT considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo e la autovía controlado de 120 km/h a 100.

¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial.

Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat. Estos radares se han instalado, por el momento, en la AP-7 (El Vendrell–Maçanet) y AP-7 (Vilafranca–Martorell), en Cataluña, AG-55 (Galicia) y AP-8 (Gipuzkoa). Por ahora, Asturias no cuenta con estos tramos que reducen la velocidad de 120 a 100 km/h, algunos de forma permanente y otros con regulación en tiempo real, en la autopista. Eso sí, en la A-66, la conocida como “Y", los paneles informativos sobre la carretera marcan reducciones automáticas a 100 km/h cuando se registran retenciones en la entrada a Oviedo y Gijón o cuando aumenta la densidad de tráfico.

Controles esta semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este lunes y hasta el domingo 15 de febrero una nueva campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses, dentro la 'Operation Truck&Bus' que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

Según ha detallado Tráfico, los agentes controlarán las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, y a sus conductores en todo tipo de vías y a cualquier hora del día.

De este modo, se pondrá el foco en vigilar la velocidad, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, la utilización del teléfono móvil, etc.

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses, que la DGT llevó a cabo entre el 17 y el 23 de febrero de 2025, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de 287 ayuntamientos controlaron a un total de 42.892 vehículos, de los que 7.819 conductores de camiones y autobuses fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa.

Noticias relacionadas

Las infracciones más numerosas fueron las motivadas por no respetar los tiempos de conducción y descanso, seguidas por aquellas relacionadas con la Inspección Técnica, las relativas a la documentación obligatoria, bien del vehículo, bien del conductor, además de las motivadas por exceso de peso o mala disposición de la carga o por no hacer uso del cinturón de seguridad, entre otras.