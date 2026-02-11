El aviso de líderes locales del PSOE asturiano tras la derrota en Aragón: "Están encendidas todas las luces rojas"

Dirigentes locales del PSOE asturiano no ocultan la creciente preocupación interna tras las elecciones autonómicas celebradas en Aragón el pasado domingo, con un mal resultado para los socialistas. "Todas las luces rojas están encendidas", afirman fuentes socialistas regionales que temen un contagio electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2027 si Pedro Sánchez extiende hasta el final su legislatura, lo que haría coincidir las elecciones generales con las urnas para los concejos asturianos y la Junta General.

La dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA) se reúne esta tarde con varios asuntos calientes sobre la mesa. El principal, hacer una valoración sobre la deriva electoral del partido a la luz de la consulta en Aragón, que se produce después de otro mal resultado en Extremadura.

Algunas federaciones regionales del PSOE ya reclamaron "autocrítica" a la dirección de Pedro Sánchez después de que la portavoz federal destacara solo la pérdida de votos y escaños del PP en su primera valoración del resultado.

Pero también otras cuestiones domésticas generan malestar en distintos sectores del partido. Por ejemplo, las tensiones con el socio de gobierno, Izquierda Unida, o el malestar sindical por el riesgo de que la inversión en la térmica de La Pereda quede en suspenso tras la sentencia que anula su permiso ambiental.

En el caso de las fricciones con Izquierda Unida, no ha gustado a dirigentes socialistas que la coalición sea parte en el recurso judicial contra los decretos del Gobierno del Principado que aprobaron la adscripción de dos centros universitarios en Asturias relativos a sendas universidades privadas: la Nebrija, en Avilés, y la Alfonso X el Sabio, en Oviedo.

Fuentes de IU aseguran que esa personación no implica que finalmente la formación continúe con el recurso. Pero ese paso, más la discrepancia previsible si se produce una aprobación de la solicitud para declarar proyecto de interés estratégico la implantación de Costco en Siero, se añade a varias discrepancias entre los socios a lo largo de lo que va de legislatura. Suma también el conflicto en Carreño, donde el PSOE ha denunciado la decisión del gobierno local (IU-Somos) de desalojar a sus concejales de las dependencias que hasta ahora ocupaban en el Ayuntamiento. El conflicto ha llegado a tal punto que incluso el gobierno de IU en Carreño ha pedido amparo judicial para "retirar por la fuerza" la documentación y enseres de los concejales socialistas.

Se añaden otras cuestiones, como la queja sindical por la situación en la que se encuentra el proyecto de que la térmica de La Pereda pueda quemar biomasa y CSR procedente de Cogersa, anulada judicialmente. Los sindicatos mineros temen que la SEPI propicie el cierre de la hullera y critican la falta de valentía del Gobierno del Principado. Además, aún resuena la insinuación del alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", de que podría presentarse una candidatura autonómica al margen del PSOE por el "maltrato" que, a su juicio, sufre el concejo por parte del Principado.

La Ejecutiva de la FSA, de la que el presidente autonómico Adrián Barbón es secretario general, no suele ser un espacio para debates intensos, ya que poco margen hay para la discrepancia. Otra cosa es el Comité Autonómico, donde la representación es más amplia. Por esa razón, las fuentes consultadas creen que en la cita de hoy se dará por buena la valoración del resultado de Aragón que presente el propio Adrián Barbón.