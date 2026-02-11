Barbón toma nota del resultado electoral en Aragón: reforzará aún más la identificación "asturianista" de la FSA y el perfil personal

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha tomado nota de los resultados de las elecciones autonómicas adelantadas en Aragón y Extremadura y reforzará la apuesta su apuesta por la “asturianización” del partido como fórmula para blindar su proyecto en 2027.

Barbón trasladó tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica que la lectura que hace el socialismo asturiano de los últimos comicios pasa por afianzar la identificación territorial y personal del liderazgo: “El debate que van a hacer los asturianos y asturianas en el 2027 es: ‘¿Qué persona me convence más para ser presidente? ¿En quién confío?’”.

Específicamente, sobre los resultados de Aragón (donde el PSOE obtuvo un importante retroceso), Barbón defendió que el partido analice en profundidad en sus órganos territoriales las causas de un descenso de votos que no maquilló: “Hemos perdido 5 puntos y 5 escaños respecto a las elecciones del año 2023. Son malos resultados y no se puede decir otra cosa", dijo.

Pero de forma paralela a este análisis destacó que el adelanto convocado por el presidente aragonés, Jorge Azcón (PP), buscaba gobernar sin pactos, pero ha derivado en el escenario contrario, según su análisis, ya que el PP pierde apoyo y queda atado a Vox. “El PP pierde dos escaños y queda con una una dependencia total y absoluta de Vox, tanto para la investidura como para la aprobación de cualquier ley, como para la aprobación de los presupuestos”, afirmó.

Abandonar el "debate a base de gritos"

En Extremadura, añadió, el PP tampoco se emancipó de Vox. Y remachó casi como un pronóstico sobre lo que podrá ocurrir en Asturias: “La extrema derecha duplicó escaños en Extremadura, lo mismo en Aragón; está claro que algo se está haciendo mal en la gestión del debate dialéctico con Vox”.

Es el Partido Popular, a su juicio, quien tiene ese problema de discurso: "Lo hemos visto en la parte final de la campaña en Aragón y lo vemos en los debates parlamentarios en Asturias". Barbón afirmó que la FSA evitará competir en el terreno del ruido. “Nosotros no podemos hacer un debate público en base a gritos. Ese es el error del PP, intentando parecerse a Vox. Vox gana si el debate se hace con bronca".

Como alternativa, planteó un marco de debate político basado en el “respeto, la educación” y propuestas sobre “la vida diaria de la gente”. Afirmó además que Vox construye su discurso "sobre el miedo y el odio al diferente", mientras que la tarea del socialismo asturiano debe pasar por establecer un “discurso de esperanza”.

La “asturianización” de la FSA, una tarea a la que Barbón se ha entregado ya desde hace tiempo, fue planteada por el líder socialista como el hilo vertebrador para sostener esa estrategia. Barbón recordó que el 34 Congreso de la FSA avanzó en esa dirección y citó que el partido se define en sus resoluciones como “asturianista”, “desde la socialdemocracia” y “con carácter transversal”. “Debemos transformar nuestro partido en el partido de Asturias" y que sea "refugio seguro" para votantes moderados y progresistas, con una campaña electoral “pegada al territorio”.

"Vox está devorando a parte del PP"

Para Barbón, la clave del "problema" con Vox es cómo gestiona esa presión el PP. El líder socialista aseguró que viene advirtiendo “desde hace meses” del “enorme crecimiento de la extrema derecha” y recordó que llegó a pronosticar que Vox alcanzaría el 20%. “La evolución me está dando la razón”, señaló, antes de cargar contra lo que definió como una estrategia “errónea” del PP de “acercamiento y blanqueamiento” de Vox. “Vox se está devorando a una parte importante del PP”, aseveró.

Reacción al "voto en blanco" de Felipe González

Preguntado por el pronunciamiento de Felipe González en el que afirmó que votaría en blanco en las próximas elecciones generales, Barbón reclamó que las discrepancias se canalicen dentro del partido. Dijo que “los debates críticos deben existir” porque “no somos una secta”, pero subrayó que un partido “serio” debate “en los órganos del partido”, e invitó al expresidente, que es miembro nato del Comité Federal a plantear ahí cualquier posición. Además, apeló a la disciplina militante: “Un militante socialista no es un votante cualquiera” y, por tanto, “el voto es lo mínimo”. "Que cada cual saque sus propias reflexiones y conclusiones”, insistió.

Datos de empleo como bandera

Al margen de este análisis electoral, Barbón insistió en la posición del partido en el debate sobre la reforma de la financiación autonómico y como seña de estabilidad recalcó que Asturias está ejecutando el presupuesto, "el mayor de la historia autonómica de Asturias"

El líder socialista insistió en que la prioridad ahora es la ejecución y la mejora de los mecanismos administrativos: “El presupuesto es la norma básica que da respaldo a todas las políticas de Asturias” y el objetivo es “llegar a la mejor ejecución posible”, con “reorganización y funcionamiento de la propia administración” y “reduciendo burocracia para ganar también en agilidad”.

Noticias relacionadas

También destacó los datos de empleo como indicadores de la marcha de la región: "Hay 30.000 personas más trabajando en Asturias si comparamos con el mismo mes del año en el que yo asumí la presidencia”. “Detrás de eso no hay números, hay personas, hay vidas”, añadió.