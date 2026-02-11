Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Batucada, pitos y sirenas: así llaman la atención las educadoras de las escuelinas de Asturias sobre sus "precarias" condiciones de trabajo

Comisiones Obreras inicia una nueva ronda de movilizaciones en la red de hasta 3 años para que las trabajadoras vean reconocidos sus derechos en el Principado

Amor Domínguez

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

"No queda otra que seguir adelante con la lucha que iniciamos hace dos años para la integración de las educadoras de las escuelinas en la red del Principado". Así resume Tania Alonso, delegada de CC OO en la red pública de escuelas infantiles, el motivo por el que este mismo miércoles el sindicato ha vuelto a la calle a protestar.

Más de un centenar de trabajadoras -el colectivo en Asturias ronda las 800- se concentraron en la plaza de España en Oviedo, ante la sede de la Consejería de Educación, para reclamar "dignidad para el colectivo" y que se les reconozcan "todos los derechos" como educadoras. Reivindican entrar en el grupo profesional tipo B, el primer tramo de la carrera profesional. También una hora fuera del aula para tareas administrativas algo que, según la última oferta de Educación (firmada por UGT, USIPA y CSIF), quedará supeditada a las necesidades del día. Además, reseñó Tania Alonso, se deben estabilizar todas las educadoras interinas.

Protesta de las escuelinas, ante la Consejería de Educación, en Oviedo.

Protesta de las escuelinas, ante la Consejería de Educación, en Oviedo. / M. Riera

En opinión de CC OO el acuerdo firmado por el resto de sindicatos con la consejera Eva Ledo es un "cheque en blanco" y no se ha concretado en nada. "Seguimos sin un solo derecho", sostienen en CC OO, que no ha tenido aviso de la Consejería.

Por otro lado, la delegada de Comisiones en Escuelas Infantiles, Tania Alonso, explicó que "hace más de un año pedimos que se estabilizase a todas las educadoras interinas ya que las bolsas de trabajo de los ayuntamientos iban a desaparecer y las de la comunidad iba a quedarse pequeña". Por eso, y ante la inminente incorporación a la red autonómica de cinco de los seis ayuntamientos cuyas trabajadoras siguen siendo interinas, Alonso ha enfatizado que "no van a permitir ni un despido".

La protesta quería "hacer ruido" para llamar la atención de la situación de las educadoras y lo consiguió. Hubo batucada, además de sirenas y pitos. Las movilizaciones seguirán adelante: el 18 de febrero habrá una nueva jornada de huelga acompañada por una concentración a las 11 horas en la Junta General del Principado; al día siguiente, el 19, volverá a haber paros y una manifestación a las 18.00 horas que irá desde la estación de Renfe en la calle Uría de Oviedo hasta la Consejería.

TEMAS

