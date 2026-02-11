Casintra acelera su transformación como operador logistico integral

Casintra Grupo cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del 6,6 % en su cifra de negocio. El incremento fue especialmente relevante en el área de transporte, actividad base y esencial de esta cooperativa que agrupa a casi 300 socios y cuenta con una flota de más 300 camiones que operan en ámbitos comarcal, nacional e internacional.

El modelo cooperativo, en el origen de la compañía, garantiza servicios y beneficios para los socios y actúa como escudo frente a un mercado altamente competitivo, dominado por grandes empresas, en el que resulta difícil sobrevivir de forma individual. Este espíritu está recogido en los principios fundacionales de Casintra. Como explica su presidente, Manuel Rodríguez, "llevamos más de medio siglo de actividad y en este tiempo hemos sabido adaptarnos a las demandas del mercado, crear una estructura empresarial sólida con más de 70 trabajadores y diversificar servicios para complementar nuestra oferta en transporte".

Hoy, además de su actividad principal, Casintra opera como proveedor logístico integral gracias a su red de almacenes en Siero y El Musel, donde, a través de Casintra Port, gestiona la logística del contenedor. Cuenta asimismo con la certificación de Operador Económico Autorizado, lo que le permite ofrecer un servicio completo en las operaciones de entrada y salida del territorio. La compañía dispone también de delegaciones en Madrid, Barcelona y Bilbao. "Somos una cooperativa de transportes y no renunciamos a nuestros orígenes. Pero, del mismo modo que hemos diversificado nuestros servicios más allá del transporte, también hemos adaptado nuestro sistema de gestión para ganar eficiencia y responder con rapidez a las exigencias del mercado actual", apunta.

2026, entre el optimismo y la incertidumbre

Enero ha sido el mejor mes en años, tanto para el transporte como para la actividad en El Musel. Pese a ello, Manuel Rodríguez se muestra prudente a la hora de proyectar estos resultados al conjunto del ejercicio: "Empezamos muy fuerte, pero no tengo claro que esa vaya a ser la tendencia".

Las previsiones son favorables para el ámbito comarcal y, si en marzo entra en funcionamiento el horno de Arcelor –uno de los principales clientes de la cooperativa–, también se espera un repunte en el tráfico nacional e internacional.

La incertidumbre, sin embargo, no depende únicamente de la evolución del mercado. El sector afronta varios frentes abiertos: el peaje del Huerna, la escasez de profesionales o la fiscalidad. En este último ámbito, la falta de prórroga del sistema de módulos resulta determinante. En los últimos años, con el límite en 125.000 euros, muchos socios se veían obligados a realizar paros a lo largo del ejercicio y prácticamente cesar su actividad en noviembre. Sin prórroga, ese umbral se alcanzará en menos de seis meses.

La tributación por módulos se ha convertido así en uno de los principales caballos de batalla de autónomos y cooperativas. El problema radica en que se siguen utilizando parámetros de hace más de una década, sin incorporar el fuerte incremento de los costes registrado desde entonces. Durante el último año transportistas autónomos asturianos han trasladado su domicilio fiscal al País Vasco o Navarra para acogerse a la fiscalidad de los territorios forales.

Instalaciones de Casintra en Granda, Siero / Pablo Solares

A estos retos se suman la implantación de las 44 toneladas, el tacógrafo inteligente de segunda generación o la obligatoriedad, a partir del 5 de octubre de 2026, de emitir en formato digital el documento de control administrativo (e-DCA) para el transporte de mercancías.

En este contexto, Casintra lleva más de una década inmersa en un proceso de digitalización que abarca tanto la estructura empresarial como la operativa de cada socio. Actualmente está en marcha un sistema de gestión que integra la factura electrónica —aunque la entrada en vigor de VERIFACTU se ha pospuesto hasta 2027— y la carta de porte electrónica, permitiendo la generación automática, la firma digital y la transmisión instantánea de documentos. "La digitalización es un proceso imparable y debemos adaptarnos. Es cierto que al principio resulta complejo cambiar sistemas y asumir nuevos procedimientos, pero a medio y largo plazo se traduce en ahorro de tiempo, una gestión documental más eficaz y una mejor coordinación y servicio al cliente", comenta Rodríguez.

La compañía avanza también en transición energética. Atenta a las distintas alternativas de combustible y a las novedades del sector, todos los nuevos vehículos de la cooperativa están ya preparados para funcionar con HVO.

Atraer tráficos hacia El Musel

En noviembre del pasado año, Casintra firmó un convenio con Coparmex Veracruz para atraer hacia El Musel empresas que operan desde México, "ofertando nuestros servicios de contenedores, almacenamiento y distribución a través de nuestra propia red de camiones". La empresa confía en incorporar a lo largo de este año algún cliente procedente del área de Veracruz. "Es una oportunidad para Casintra como operador integral, pero también para El Musel y, por extensión, para Asturias", destaca Manuel Rodríguez.

Con la gestión integral y la intermodalidad como ejes de futuro, Casintra trabaja en la ampliación de su cartera de clientes, bien a través de nuevos sectores, bien mediante la apertura a otros mercados, y en el desarrollo de nuevos servicios, siempre con el transporte como base de su actividad.