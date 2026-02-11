Los concursos de acreedores se dispararon en Asturias en el último trimestre de 2025

Asturias registró en el cuarto trimestre del pasado año 385 concursos de acreedores, una cifra que supone un incremento interanual del 48,1%, el tercer mayor aumento entre las comunidades autónomas, según los datos publicados hoy por el Colegio de Registradores.

En el conjunto de España se registró un aumento del 31,9 % en el número de concursos de acreedores en el último trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, incremento que sube al 41 % si se compara con el tercer trimestre.

La Estadística del Procedimiento Concursal que han publicado este miércoles los Registradores, con datos provisionales, revela que el número de concursos se elevó a 17.632 entre octubre y diciembre, de los cuales el 90,9 % (16.019) corresponde a concursos de personas físicas, en tanto que 1.613 se refieren a personas jurídicas empresas.

Si se atiende al tipo de concurso, 17.580 procedimientos fueron voluntarios, indican los Registradores en una nota, que apunta que durante el cuarto trimestre de 2025 no se registraron concursos consecutivos.

Por el contrario, los concursos necesarios se duplicaron tras crecer un 108 %, si bien no alcanzan el medio centenar de operaciones.

Los concursos sin masa crecieron un 39 % en el trimestre y concentraron el 85,9 % del total, en tanto que los procedimientos ordinarios se incrementaron un 56,2 % hasta concentrar el 11,3 % del total.

Asimismo, se registraron 511 aperturas de procedimientos especiales para microempresas, un 47,3 % más que en el trimestre anterior.

Por lo que respecta al sector de actividad, el 22,5% de las empresas concursadas pertenecían al ramo de Comercio, el 15,4 % a la Construcción y el 13,6% a la Hostelería. Por tamaño, el 42,8% del total de empresas concursadas contaba con menos de dos trabajadores, y de estas el 56,1% no tenía ningún asalariado.

En cuanto a la antigüedad, el 19,8 % del total de empresas que entró en concurso durante el cuarto trimestre contaba con 20 o más años, y el 61,7% tenía ocho o menos años de antigüedad.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, "en línea con lo observado en trimestres anteriores", destaca la nota, aquellas que registraron un mayor número de deudores concursados fueron Cataluña (4.358), Comunidad de Madrid (3.385), Comunidad Valenciana (2.133) y Andalucía (2.467), todas las cuales suman el 70 % del total de casos.

Ceuta y Melilla son las únicas que presentan descensos anuales en el número de concursados respecto al mismo período del año anterior, con caídas del 90 %, mientras que Castilla y León, Andalucía y Asturias se anotaron los mayores incrementos interanuales, del 53,6 %, 48,3 % y 48,1 %, respectivamente.