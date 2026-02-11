Disfrazarse de Guardia Civil o Policía puede conllevar multas de hasta 600 euros y penas de prisión: la alerta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los asturianos por Carnaval

La broma puede salir muy cara. Disfrazarse de Guardia Civil o Policía Nacional puede conllevar multas de hasta 600 euros e incluso pena de cárcel durante un año. Con el Carnaval a la vuelta de la esquina, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han lanzado un aviso especial a la población para evitar pasarse de gracioso.

"¡Mucho ojo con los disfraces estos carnavales! Usar uniformes, insignias o prendas oficiales de forma indebida no es ninguna broma... es una infracción penal. Por muy real que parezca, no utilices ropa reglamentaria para disfrazarte. Evita problemas y disfruta de la fiesta", recoge el mensaje divulgado por la Guardia Civil a través de las redes sociales.

Efectivamente, lo que está penado no es disfrazarse de agente, sino hacerlo con el uniforme oficial. Ya sea de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local. El uso de uniformes, insignias o prendas oficiales de los distintos cuerpos puede conllevar multas que van desde los 300 hasta los 600 euros o, pero aún, penas de prisión de hasta un año por usurpación de funciones. Por lo que se deben evitar disfraces que generen confusión con agentes reales.

De la misma forma, tampoco se puede actuar como un agente, aunque sea de broma. Ni detener ni identificar ni realizar controles. Esto también puede desencadenar importantes sanciones.

Lo que está permitido

Entonces, ¿qué está permitido? Utilizar disfraces que sean claramente de broma o de fantasía, que no induzcan a error sobre la identidad real de la persona. Así lo explica un agente: "Claro que puedes disfrazarte de Guardia Civil. Lo que no está permitido es hacerse pasar por un agente real, identificar, detener o hacer controles haciendo uso de una falsa condición de guardia civil. Tampoco está permitido el uso del uniforme oficial".