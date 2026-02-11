¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
Los perros de rastreo del Servicio de Emergencias localizaron a Ernesto López a primera hora de la mañana
Casi día y medio después de que saltaran las alarmas, Ernesto López, el octogenario desaparecido en el monte en Cudillero, ha aparecido. Está vivo y fue hallado en una zona boscosa , cerca del punto kilométrico 5 de una carretera comarcal que sale de Soto de Luiña (Cu-7).
Los guías caninos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), con ayuda de uno de sus perros, localizaron al hombre, que había avisado de una caída en el monte en su hijo con una llamada pasadas las nueve de la noche del lunes y antes de quedarse sin batería.
Efectivos del SEPA y Guardia Civil, además de familiares y vecinos de Oviñana, donde reside Ernesto López y es muy querido, salieron en su búsqueda. López ha estado prácticamente día y medio desaparecido desde que diese el aviso a su hijo, pasando dos noches a la intemperie a sus 83 años. Pero ha resistido y ahora lo han podido localizar para rescatarlo.
Las autoridades replantearon su búsqueda a última hora de ayer tras contar con la geolocalización del móvil del desaparecido. Y el rastreo ha dado sus frutos a primera hora de este miércoles, tras dos noches y un día completo de despliegue.
