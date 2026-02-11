Hacienda confirma la factura médica por la que te puedes deducir hasta 700 euros, pero con malas noticias para los contribuyentes asturianos

La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 arrancará exactamente en dos meses, el próximo 8 de abril, con la presentación de las declaraciones por internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press.

La Agencia Tributaria ha atrasado así el inicio de la Campaña de la Renta, que el año pasado arrancó el 2 de abril y el anterior el 3 de abril.

Según el calendario publicado y recogido por Europa Press, la campaña arrancará justo después de la Semana Santa. El día 8 de abril se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de internet y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

Desde el 8 de abril de 2026, los contribuyentes podrán obtener el borrador y los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No obstante, antes del inicio de la campaña, se podrá obtener el número de referencia, la visualización y descarga de los datos fiscales, así como la obtención de información sobre la Campaña de Renta.

En la Campaña de la Renta de 2025 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores.

También estarán obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que, en cualquier momento del período impositivo, hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

También estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia.

Por contra, los beneficiarios de prestaciones por desempleo finalmente no tendrán la obligación de presentar la declaración del IRPF, siempre que el Congreso de los Diputados ratifique como está previsto el real decreto-ley de revalorización de pensiones que también incluye esta medida.

De cara a la declaración de la Renta 2025, los contribuyentes deben saber que se pueden meter los gastos de dentista en la declaración de la renta. Eso sí, no en todas las comunidades. "a nivel estatal no puedes deducir los gastos del dentista en tu declaración de la renta, pero existen algunas comunidades autónomas en las que sí existen deducciones relacionadas con estos costes, y por tanto sí podrás deducirlos en tu declaración pero sólo en lo que respecta al tramo autonómico", explican desde Mapfre.

Estas comunidades son Cantabria y Canarias. En Cantabria, "podrás deducir el 10% de los honorarios abonados a profesionales por servicios sanitarios y de salud dental, siempre hasta un máximo de 500 euros en tributación individual y 700 si es conjunta, pero debe cumplir un requisito: que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no supere los 22.946 euros en tributación individual o los 31.485 euros en tributación conjunta".

En las Islas Canarias, "podrás deducir hasta el 12% de los gastos abonados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y de salud dental hasta un máximo de 600 euros en tributación individual y 700 euros si en caso de discapacidad igual o superior al 65%. Si hacéis la declaración de la renta de manera conjunta el límite es de 840 euros al año, que ascienden a 940 euros si el contribuyente tiene una discapacidad igual o superior al 65%. En cualquier caso, la base imponible general y la base imponible del ahorro no pueden superar los 42.900 euros tributación individual o los 57.200 euros si es conjunta".