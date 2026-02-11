¿Por qué hay trenes en Asturias suprimidos por la huelga ferroviaria si el Ministerio anunció el fin de los paros?

“Debido a la huelga se ha cancelado el AVE. Disculpen las molestias”. Este es el mensaje que pudo verse en las pantallas de Renfe de las estaciones de Oviedo y Gijón sobre el primer tren de la mañana a Madrid, el denominado convoy madrugador, que lleva a la capital española a las 9.30 horas. También hubo supresiones por este motivo en los trenes de cercanías.

El mensaje causó indignación entre los pasajeros que no pudieron subirse al tren. En Oviedo, de hecho, se vivió algún momento de tensión con los miembros de seguridad, ya que los usuarios no entendían el motivo.

El Ministerio de Transportes, así como los sindicatos Semaf, UGT y Comisiones Obreras, anunciaron el lunes la desconvocatoria de la huelga. ¿Por qué entonces sigue habiendo cancelaciones por este motivo? Fuentes ferroviarias apuntan a un fallo de coordinación de Renfe.

Semaf, que representa a los maquinistas, fue el que convocó la huelga, después del accidente de Adamuz, y organizó tres días de paros: 9, 10 y 11 de febrero. El resto de sindicatos secundaron las protestas para pedir más inversión. Desde que se anunció la huelga, hubo varias reuniones de los sindicatos con el Ministerio, pero en la mesa de negociación no se sientan todos. Están Semaf, UGT y Comisiones. El Sindicato Ferroviario, CGT y Alferro no forman parte de las conversaciones.

Una pantalla de Renfe esta mañana en la estación de Gijón / LNE

Transportes anunció el lunes a primera hora de la tarde el fin de los paros tras un pacto para aumentar inversión y personal, firmado por Semaf, UGT y Comisiones. Sin embargo, el resto de sindicatos, los minoritarios, no aceptaron, considerando insuficiente el acuerdo.

De hecho, ayer y hoy ferroviarios asturianos de esos sindicatos organizaron concentraciones en la estación de Oviedo ¿Qué hizo Renfe? Una vez alcanzado el pacto, anuló los servicios mínimos previstos, pero sobre el papel los trabajadores seguían teniendo derecho a huelga en los días establecidos.

A este motivo se deben las cancelaciones de los últimos días. Algunos trabajadores de Renfe y Adif, que forman parte de los sindicatos que no apoyaron los paros, no acudieron a trabajar por la huelga y, por lo tanto, varios servicios no se pudieron dar. De haber mantenido los servicios mínimos, el convoy de esta mañana no debería haber sido cancelado, así como los de ayer.

Ayer se cancelaron dos AVE con salida en Asturias, por la falta de un maquinista y un interventor. Hoy también se suprimió el primer AVE de la mañana. “Lo entendemos, pero es una faena y no nos trasladan buena información”, aseguraba esta mañana una profesora de un instituto asturiano, que iba a viajar en el AVE con varios alumnos para acudir a una competición deportiva en Madrid.

Finalmente, aunque Renfe daba la opción de ir en el siguiente tren, optaron por bajar en un taxi a la capital. “Nos descuadra la agenda completamente”, lamentaba. “Es una vergüenza”, aseguraba otra viajera.

En ese primer convoy debería haber viajado Carolina López, líder de Vox en Asturias, que iba a Madrid para asistir a la tractorada convocada por los ganaderos. Como el resto de los viajeros, llegará tarde.