Elegir colegio es una de las decisiones más importantes para cualquier familia. Con casi 30 años de experiencia educativa, The English School of Asturias se ha consolidado como un colegio internacional de referencia en Asturias, ofreciendo educación para alumnos desde los 2 hasta los 18 años. Su modelo combina el currículo británico con el sistema educativo español, lo que garantiza una preparación académica completa y competitiva a nivel nacional e internacional. Este enfoque potencia el dominio de ambos idiomas, la excelencia académica y la educación en valores, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos del futuro.

Una jornada para conocer el proyecto educativo de ESA

Con el objetivo de conocer su proyecto educativo, el colegio organiza una Jornada de Puertas Abiertas para las etapas de Infantil y Primaria el 25 de febrero a las 10:00 horas en el colegio. Las familias podrán recorrer las instalaciones, hablar con el equipo docente y sentir de primera mano el ambiente académico y el clima escolar. La jornada se celebrará en la Finca La Llosona, en Pruvia de Abajo, un entorno natural entre Oviedo y Gijón.

Jornada de Puertas Abiertas en The English School of Asturias: descubre el único colegio británico internacional de Asturias / Cedida a LNE

Educación bilingüe y ventajas del sistema británico

En un mundo globalizado, dominar el inglés desde edades tempranas se ha convertido en una competencia clave para el futuro académico y profesional de los estudiantes. The English School of Asturias combina el currículo británico y el español y ofrece un programa dual que permite a los estudiantes obtener doble titulación.

Escoger un sistema educativo británico aporta muchas ventajas: fomenta la independencia y el pensamiento crítico, promueve el aprendizaje activo y la resolución de problemas, y prepara a los estudiantes para afrontar con seguridad los desafíos académicos y profesionales futuros.

Además, el currículo británico se caracteriza por su flexibilidad y orientación internacional, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de elegir rutas de aprendizaje personalizadas y desarrollando habilidades clave como la creatividad, el liderazgo y la autonomía. Todo ello se integra en una educación bilingüe que asegura un dominio avanzado de inglés y español otorgando oportunidades de acceso a las mejores universidades de España y del extranjero.

Metodología y atención personalizada

El enfoque pedagógico combina metodologías activas con atención individualizada, fomentando que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje. Las actividades integran tecnología educativa y proyectos interdisciplinarios diseñados para desarrollar habilidades cognitivas y sociales, mientras los docentes acompañan al alumnado en todas las etapas de manera personalizada, asegurando un desarrollo académico, social y emocional equilibrado. Este modelo convierte al colegio en una opción de referencia para familias que buscan una educación internacional y bilingüe en Asturias.

Jornada de Puertas Abiertas en The English School of Asturias: descubre el único colegio británico internacional de Asturias / Cedida a LNE

Instalaciones y entorno educativo

Durante la jornada, las familias podrán conocer las modernas instalaciones del colegio, que incluyen aulas amplias y luminosas, laboratorios de ciencias, espacios tecnológicos, comedor, áreas de juego y grandes zonas deportivas en espacios cubiertos y al aire libre. El colegio se encuentra rodeado de un entorno natural que favorece la convivencia, el bienestar y la creatividad de los estudiantes, complementando la formación académica con un espacio saludable y estimulante.

Compromiso con la comunidad y valores educativos

Más allá de la excelencia académica, nuestro colegio fomenta valores fundamentales como la responsabilidad, el respeto, la diversidad y la apertura cultural. Gracias a la participación activa de las familias y a un enfoque de educación integral, creamos un entorno inclusivo y colaborativo, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades sociales y éticas.

Jornada de Puertas Abiertas para Nuevas Familias

La Jornada de Puertas Abiertas de The English School of Asturias es una oportunidad única para conocer el colegio que combina bilingüismo, excelencia académica, pensamiento internacional y formación en valores. Las familias interesadas podrán recorrer el centro, conocer al profesorado, y experimentar de primera mano el ambiente que hace de este colegio la mejor opción educativa en Asturias.

Puede reservar plaza en la página web de The English School of Asturias o llamando al teléfono 985 23 71 71.