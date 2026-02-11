Los jóvenes miran al pasado para escribir el futuro de Cangas del Narcea: "Hay que escuchar a las nuevas generaciones para asegurar el crecimiento del concejo"

La escuela hogar de Cangas del Narcea se convirtió ayer por unas horas, en un hervidero de ideas al servicio de la creatividad de alumnos del IES homónimo. El objetivo, demostrar que el futuro del concejo está en manos de los más jóvenes. "Es fundamental escucharlos para asegurar el futuro del territorio", indicó Vanda Martins, directora de la Fundación EDP.

Organizados por equipos, los 50 estudiantes de 4º de la ESO participaron en un Bootcamp impulsado por la Fundación EDP, un programa educativo intensivo y el primero celebrado por la Escuela de la Energía en España.

Todo con el propósito de identificar aquellas oportunidades que observan en su entorno y diseñar propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible de Cangas del Narcea.

Un grupo de alumnos durante una de las actividades / Pablo Solares

Pero antes, tocaba conocer de primera mano las historias de aquellos que ya saben lo que es crecer y hacer crecer al concejo, como José Tuñón, director de la Fundación Oso de Asturias, que durante su intervención destacó el valor del entorno rural como motor del territorio. "Vengo de un entorno rural, como vosotros, trabajo por suerte en Asturias y soy de los pocos que pudo quedarse aquí. Hay que acabar con la idea de que quedarse en casa es un paso atrás", explicó a los alumnos.

José María Martínez Parrondo, empresario y responsable de Bodegas Parrondo, fue otro de los asistentes que compartió su experiencia emprendedora en Cangas. Durante el encuentro reivindicó el papel del suroccidente asturiano como cuna de oportunidades en la región. "Tenemos que aprovechar que, como territorio somos un paraíso. Somos únicos en muchas cosas y hay que darlo a conocer", recalcó.

La música también tiene cabida en Cangas del Narcea. Así lo demostró Alejandro Martínez Vega, codirector del "Prestoso Fest", un festival que, cada verano hace de Las Barzaniellas un epicentro de buen ambiente. "Defiendo que en el pueblo se puede vivir y se puede vivir muy bien. Es donde pasan las cosas bonitas y auténticas".

Y si hay alguien que ha demostrado ser profeta en su tierra y fuera de ella esa es la cantante Tania Pereira, original del concejo y exalumna del IES Cangas del Narcea. A punto de sacar nuevo disco, la cantautora animó a los alumnos a desarrollar sus ideas teniendo presente su propio entorno. "Hay muchos oficios que se están perdiendo y sería bonito recuperarlos o mantenerlos", apostilló.

Tania Pereira, José Tuñón, José María Martínez Parrondo y Alejandro Martínez / Pablo Solares

Precisamente, fue esa puesta en valor de los orígenes y la tradición lo que le valió al equipo naranja hacerse con la victoria, tras una serie de dinámicas en las que los alumnos adoptaron el papel de guionistas del futuro de Cangas del Narcea. Se trata de un proyecto basado en realizar rutas por distintos pueblos del concejo para dar a conocer los oficios tradicionales de la zona. "No nos lo creemos aún. Ha sido gracias al trabajo en equipo", confesó ilusionada Ashley Dayana Herranz, una de las agraciadas que, además de hacerse con el triunfo, se llevó a casa junto a sus compañeros de equipo una bicicleta eléctrica y un viaje a Lisboa para conocer a los ganadores del Bootcamp celebrado en Portugal.

"Estamos muy emocionados y esperamos dejar el listón muy alto", añadió la alumna.