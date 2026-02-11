Un juez pone en jaque las multas de radares: elimina una sanción en Asturias por "inconstitucional e inaplicable” en una de las zonas más polémicas

En Asturias, los datos de denuncias por exceso de velocidad varían. Mientras desciende el número de infracciones detectadas por radares fijos y de pórtico –pasaron de 61.136 a 40.922, quizá por haber sido instalados durante menos días–, por contra se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".

La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros. Los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los requisitos jurisprudenciales para multas de velocidad establecen que la foto debe ser clara y nítida "debe ser tomada en dos instantes distintos. Esto se debe a que la Administración debe poder acreditar que el vehículo infractor superó la velocidad máxima en dos momentos diferentes".

El magistrado Luis Cuadrado Fernández, titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Oviedo, ha anulado una multa de radar impuesta a un conductor en la zona de los túneles de Villaviciosa, por no haberse tomado dos fotografías del vehículo infractor en dos momentos diferentes. Esta exigencia garantista la establece la orden ministerial ICT/155/2020 de 7 de febrero, que regula el control metrológico del Estado de estos radares. Sin embargo, esa misma orden, a través de una disposición transitoria, permite usar cinemómetros que solo tienen capacidad para tomar una sola fotografía. Para el magistrado, este último punto “es inconstitucional e inaplicable”. Al conductor en cuestión, defendido por el letrado Luis Olay Pichel, le impusieron 300 euros de multa por circular a 121 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90. En el expediente figuran dos fotografías, pero una de ellas es un mero recorte de la única imagen que tomó el cinemómetro, un “Eypscap/RAI PLUS”. Este radar no tiene la función o capacidad de hacer un seguimiento de los vehículos infractores (a menos que sea manejado por un operador), de forma que solo puede hacer una fotografía de los mismos con el consiguiente riesgo de errores en la medición. Luis Cuadrado indica en su sentencia que “la retroactividad de la norma más favorable, constitucionalmente consagrada junto con la irretroactividad de la desfavorable (artículo 9º de la Constitución), determina que la Orden ministerial en cuestión, norma meramente reglamentaria, no puede excepcionar, para sí ni para ninguna otra, como pretende en su antedicha Disposición Transitoria, la determinación, de rango nada menos que constitucional, de que la norma posterior que resulte más favorable sea retroactivamente aplicable en la esfera sancionadora”. Y añade que la citada disposición transitoria “es meramente inconstitucional” y por tanto “inaplicable”