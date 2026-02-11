Lextransport: T-Custodio para su expansión internacional

En 2026, Lextransport cumple dos décadas convertida en un referente nacional en seguridad jurídica y tecnología aplicada al transporte. Lo que nació como un pequeño despacho especializado en normativa se ha transformado en un ecosistema Legal & Tech que acompaña hoy a más de 5.000 empresas en España y Europa.

La compañía estrena aniversario con una nueva identidad y un mensaje claro: el futuro del transporte profesional pasa por la innovación, la anticipación normativa y la gestión inteligente del dato. "El transporte es la columna vertebral silenciosa de la sociedad. Cada trayecto, cada mercancía entregada, cada servicio de viajeros sostiene la vida cotidiana de millones de personas. Nuestro trabajo consiste en proteger a quienes hacen posible ese milagro diario", afirma su fundador y CEO, J. Néstor Val Fernández.

Un fundador que vio antes que nadie la revolución digital del sector.

Hace veinte años, cuando la digitalización apenas asomaba en el transporte, J. Néstor Val Fernández –economista, en la actualidad CEO de lextransport y presidente de Ruta Transport Business School, escuela de negocios especializada en logística y transporte– intuyó que el sector necesitaría algo más que normativa: necesitaría interpretación, tecnología y visión estratégica.

Bajo su liderazgo, Lextransport pasó de ser un despacho asturiano a una organización con presencia en toda España, Portugal, además de colaboraciones en varios países europeos. Su capacidad para anticipar cambios regulatorios y traducirlos en soluciones prácticas ha contribuido a profesionalizar un sector esencial para la economía y para la vida social.

T Custodio: la plataforma que refuerza el liderazgo Legal & Tech y abre nuevas puertas internacionales.

El lanzamiento de T Custodio, la nueva plataforma de inteligencia artificial para la gestión y custodia del dato del tacógrafo digital, se presenta como un elemento clave para consolidar el crecimiento de Lextransport y seguir escalando en mercados internacionales. La herramienta permitirá a las empresas:

–Garantizar la integridad y seguridad del dato.

–Cumplir con las normativas europeas y principales ISO.

–Automatizar procesos críticos.

–Facilitar auditorías y controles.

–Conectar con nuevos actores del ecosistema del transporte.

Con T Custodio, Lextransport refuerza su posición como referente europeo en soluciones Legal & Tech y se prepara para ampliar alianzas y presencia en otros países. "La tecnología no sustituye al transportista; lo potencia. Nuestro objetivo es que cada empresa, grande o pequeña, pueda trabajar con la misma seguridad, eficiencia y tranquilidad que los líderes del sector", subraya J. Néstor Val Fernández.

Opentach y Ficha: IA para anticipar, simplificar y proteger.

Las soluciones del grupo continúan evolucionando. Opentach y Ficha incorporan nuevas capacidades predictivas que permiten:

–Analizar patrones de riesgo.

–Optimizar la gestión de jornada y flotas.

–Reducir cargas administrativas.

–Mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

Este año, Lextransport impulsará presentaciones, charlas y coloquios por toda España para concienciar al sector sobre el valor de la digitalización y las ventajas reales que estas herramientas aportan a la gestión diaria.

Ruta Transport Business School: talento para el futuro.

La escuela de negocios del grupo anuncia un Máster en Transporte y Logística Internacional, desarrollado junto a la Universidad Pública de Valladolid. Una apuesta por formar a los profesionales que liderarán la transición hacia un transporte más eficiente, digital y sostenible.

Un año de encuentros y expansión internacional.

El 20º aniversario será también un año de cercanía con el sector. La compañía organizará seminarios, jornadas técnicas y presentaciones en diversas ciudades españolas y europeas para compartir tendencias, conocimiento y las herramientas que marcarán el futuro del transporte.

Una mención especial al área jurídica.

En este recorrido, Lextransport subraya la importancia del trabajo jurídico que sostiene su actividad. La compañía destaca la labor del despacho Valleón Abogados y, de manera especial, el liderazgo de su socia y gerente Lorena Jiménez, cuya visión moderna y solvencia técnica han sido determinantes para reforzar la seguridad jurídica del sector.

Y, sobre todo, Lextransport pone el foco en los transportistas. "

Los profesionales del transporte –de viajeros y de mercancías– son un patrimonio social. Sin ellos, nada funciona: ni la economía, ni las ciudades, ni la vida cotidiana. Nuestro compromiso es estar a su lado, protegerlos y ayudarles a avanzar", concluye el CEO. Veinte años después, la esencia de Lextransport permanece intacta: unir legalidad, tecnología y estrategia para acompañar al transporte profesional hacia un futuro más seguro, más inteligente y más conectado.