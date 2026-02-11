María Ruisánchez, periodista y enferma crónica grave: "A quienes estamos de baja se nos juzga como si fuera un capricho o unas vacaciones pagadas, y se pasa mal"

“Hay muchas enfermedades que no dan síntomas visibles; y a quienes estamos de baja se nos juzga como si fuera un capricho o unas vacaciones pagadas, y se pasa mal”. Así se ha expresado esta tarde la periodista María Ruisánchez, paciente crónica de asma grave de difícil control, durante su intervención en “Miércoles de Salud”, programa de charlas impulsado por el Colegio de Enfermería de Asturias (CODEPA) y que tiene como escenario la sede colegial, en Oviedo. Las sesiones pueden seguirse de modo presencial y también on line.

Reportera del programa “Conexión Asturias”, en TPA, María Ruisánchez ejerce como delegada de Asturias de Asma Alergia España, asociación de ámbito nacional que se constituyó a mediados de 2025. “Es importante que los asturianos que padecen asma sepan que existe una entidad que pelea por lo mismo en todo el territorio español para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes”, subrayó.

La ponente hizo hincapié en la singularidad de las enfermedades crónicas catalogadas como graves, que afectan al 5 por ciento de los españoles. “Hay que hacer una gestión emocional muy importante de la situación, mucho autocuidado, priorizarse y cuidarse”, destacó.

Ingreso hospitalario por año

María Ruisánchez sufrió la primera crisis asmática a los 15 días de nacer. Y la enfermedad no la ha dejado. “Voy a ingreso hospitalario por año, son crisis muy complicadas de las que cuesta muchísimo recuperarse y, en mi caso, no tengo más alternativas farmacológicas que las que estoy tomando, y la realidad es que no respondo bien a los tratamientos”, señaló.

A juicio de la periodista asturiana, el asma es una enfermedad subestimada. “La gente no piensa que un asmático se puede morir, pero es que sin oxígeno no se vive, y hay crisis graves en las que, si no te atienden rápido, te puedes morir”, indicó.

Como principales carencias del sistema sanitario público, María Ruisánchez citó, por una parte, “unas listas de espera demasiado largas, que además no van de la mano de las bajas médicas”, lo que complica mucho la vida de los pacientes, máxime si reciben tratamientos biológicos “que tardan en concederte y luego tarda en saberse si son eficaces”.

Y, como segunda deficiencia de la red sanitaria, la reportera aludió a “la falta de empatía y de humanización en el sistema sanitario”, consecuencia de la cual es que resulte “demasiado común entre los pacientes que los médicos no te traten bien, y eso es terrible”.