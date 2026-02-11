Las mujeres impulsan la ciencia asturiana: la región incorporó casi un 60% más de investigadoras en 5 años

Las mujeres ganan peso en la ciencia asturiana. El número de investigadoras a tiempo completo ha aumentado un 58% en los últimos cinco años, especialmente en las fases iniciales de la carrera investigadora, y cuatro de cada diez contratos en I+D+i llevan nombre femenino.

Los datos confirman la consolidación del talento femenino en áreas clave para el desarrollo económico. Ejemplo claro es la convocatoria de ayudas para vocaciones científicas del Principado, dirigida a estudiantes de másteres universitarios, donde un 70% de los beneficiarios son mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, presidió este miércoles una jornada organizada por la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) para recibir a los últimos beneficiarios de esta convocatoria. Este año se seleccionó a 30 personas, de las que 21 son mujeres.

Largo recorrido en industria y tecnología

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, revelan que la brecha de género en el ecosistema científico asturiano sigue bajando. Como destacó Sánchez, las mujeres ocupan ya el 40% de los contratos vinculados a actividades científicas, casi dos puntos más que en 2019.

Aunque, añadió el consejero, “Asturias todavía tiene un largo recorrido en cuestiones clave, como la industria o la tecnología”. “El panorama es prometedor y el futuro está lleno de posibilidades. Todas las iniciativas que se quieren implantar en Asturias requieren de muchos profesionales, y no solo del ámbito puramente científico, también de humanidades”, afirmó.

Asistentes a la jornada. / Fernando Rodríguez / LNE

En 2024, las mujeres eran 2.105 de las 5.264 personas dedicadas a actividades de I+D en Asturias, casi 700 más que cinco años antes. Entre 2019 y 2024, las investigadoras a tiempo completo aumentaron un 58%, con cerca de 600 contratos adicionales. Más acusada es la brecha en el ámbito empresarial, aunque el porcentaje de figuras femeninas aumentó un 38% en el último lustro.

Impulsando vocaciones científicas

La joven Ángela Sánchez es un ejemplo de que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. La estudiante de Historia del Arte, que fue beneficiaria de la ayuda para las vocaciones científicas en 2024, contó este miércoles que la experiencia le permitió ganar confianza en sí misma, así como aprender a trabajar en equipo. “Dentro de las humanidades también existe esa carrera científica y al integrarme en un grupo y estar en contacto con varios investigadores comprobé que no es solo un trabajo de ratón de biblioteca”, explicó.

Rodrigo Fernández fue otro de los beneficiarios. En su caso estudió Matemáticas. En su intervención destacó que “aunque no te concedan la beca, el hecho de preparar la solicitud te ayuda a pensar en tu proyecto, hablar con tutores… Es algo muy valioso”.

Ambos participaron en una mesa redonda dirigida por la directora de Ficty, Mercedes Díaz, en la que también estuvieron la directora general de Universidad, Cristina González, y Ana María Fernández, tutora de las ayudas.

La estudiante de química Paula Alba García es una de las seleccionadas en la convocatoria de 2025 (la de este año se abrirá en junio). La joven reconoce en Química “siempre se dijo que era una carrera con mucha más presencia de mujeres que de hombres, pero la verdad que en el laboratorio en el que estoy soy prácticamente la única. Según vas subiendo se nota que hay menos presencia de mujeres”, lamenta, a la vez que anima a las niñas a animarse a adentrarse en este mundo.