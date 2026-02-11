Multado con 200 euros pese a poner la baliza v-16 en su lugar pero olvidar encender el otro aviso de nuestro coche: la Guardia civil estrecha la vigilancia en los conductores asturianos

Ya llevamos más de un mes de obligatoriedad de la baliza V-16 y la polémica no hace más que crecer en torno a este dispositivo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles el uso obligatorio de la baliza V16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas y el PP ha vinculado esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE.

"El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE", ha sostenido la diputada del PP Ana Vázquez, mostrando una baliza V16 con la luz de emergencia encendida desde su escaño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La diputada del PP ha reprochado que España sea el único país europeo que impone su uso obligatorio y que el Gobierno no haya regalado este dispositivo si lo que alega es que va a mejorar la seguridad en las carreteras, evitando los atropellos mortales al colocar los triángulos en caso de accidente o un problema mecánico.

"La baliza ha supuesto la última paliza para los españoles", ha continuado Vázquez, aludiendo a problemas como la falta de batería o de visibilidad durante el día o que el Gobierno "de repente" anunciara que no se iban a poner multas en caso de que los conductores no tuvieran una V16 en sus vehículos. La diputada del PP ha reclamado los "informes independientes" que avalan la V16 y ha apuntado a una "red china" o al secretario general del PSOE en Pontevedra como los que han "ganado" con la implantación en España del dispositivo. "También ganó la empresa a la que Leire Díez, desde Correos, le compró las balizas ya en el 2023", ha añadido.

En su réplica, Marlaska ha afeado las "falsedades" difundidas por el PP y ha vuelto a defender la V16 como un medio necesario para "salvar vidas". "Tómese en serio la seguridad", ha reclamado Marlaska, equiparando este dispositivo con el carné por puntos, el cinturón de seguridad o bajar la tasa de alcohol al volante.

El titular del Interior ha recordado que 25 personas fallecen en España al año como consecuencia de salir de sus vehículos para colocar los triángulos, invitando a continuación al PP a visitar "juntos" el Hospital de Parapléjicos de Toledo o la Fundación Guttmann.

No llevar la baliza v-16 supone una multa de 80 euros. Pero ojo, hay que tener cuidado a la hora de parar el vehículo dado que, en caso de avería, hay otras normas que hay que respetar si no queremos recibir otras sanciones. Una de ellas es no ponerse el chaleco reflectante si vamos a abandonar el vehículo, dado que la sanción también puede ser de 200 euros. Además, si nuestro coche está averiado, además de poner la baliza v-16 debemos indicar que estamos detenidos con las luces 'warning' del vehículo (los cuatro intermitentes encendidos de manera simultánea). Es importante señalar que mo encender los warning al detener el vehículo por accidente o avería puede suponer una multa de hasta 200 euros-