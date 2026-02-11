Más violencia en la cárcel de Asturias: un funcionario sufre lesiones en un ojo al tratar de disolver una pelea entre tres reclusos
Los hechos se han registrado en el módulo 6 del centro penitenciario
Nuevo incidente en la cárcel de Asturias. Una pelea entre tres reclusos en la mañana de este miércoles se ha saldado con un funcionario herido en un ojo, que ha tenido que recibir asistencia.
Los hechos se han producido en el módulo 6 de la prisión y aunque no han trascendido los motivos, se sospecha que el asunto está relacionado con las drogas.
El módulo 6 del Centro Penitenciario de Asturias ha sido recientemente noticia por incidentes de seguridad, incluyendo macropeleas e incautación de sustancias como fentanilo a finales de 2025. Este módulo se ha caracterizado por registrar episodios de inestabilidad y conflictividad en la prisión asturiana.
El sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) viene denunciado la creciente violencia que rige la vida en la prisión, con incidentes como el de la mañana de este miércoles que se saldan con funcionarios heridos. El sindicato reclama más personal y más joven, así como la condición de autoridad, para limitar los ataques de los reclusos.
