En Oviedo, el cubo negro y el cubo marrón se recogen todos los días del año

Desde el pasado 1 de febrero, en la zona urbana del concejo de Oviedo, la recogida de los residuos orgánicos (cubo marrón) y de los residuos no reciclables (cubo negro) se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, con la única excepción de Nochebuena y Nochevieja.

Esta medida tiene como objetivo mejorar la eficiencia del servicio de recogida de residuos, facilitar la separación en los hogares y avanzar hacia los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea. La puesta en marcha de este nuevo sistema supone un paso importante hacia una Oviedo más sostenible, pues actualmente,la tasa de reciclaje del municipio ronda el 33%, y el objetivo es acercarse al 55% que exige la Unión Europea.

Desde ahora, tanto el cubo negro, destinado a los residuos no reciclables, como el cubo marrón, para los residuos orgánicos, se recogen a diario durante todo el año, incluidos domingos y festivos, salvo los días 24 y 31 de diciembre.

También se ha actualizado la frecuencia de recogida del cubo verde, correspondiente al vidrio, que pasa a recogerse tres días a la semana. Se mantiene el día habitual de recogida en cada zona y se añaden dos días alternos. Por ejemplo, en aquellas zonas donde la recogida se realizaba los jueves, ahora también tendrá lugar los martes y sábados.

En cuanto al resto de fracciones, no se han producido cambios. El cubo amarillo, destinado a envases, se recoge los lunes, miércoles y viernes, mientras que el cubo azul, para papel y cartón, se recoge los martes, jueves y sábados en todas las zonas de la ciudad.

Estos cambios en las frecuencias de recogida implican que las comunidades de vecinos deben disponer del número necesario de cubos, para poder depositar los residuos de forma diaria y conforme a la normativa vigente. Conviene recordar que el Ayuntamiento presta el servicio de recogida, pero la responsabilidad de disponer y colocar los cubos corresponde a las comunidades de vecinos.

Para que este sistema funcione correctamente es imprescindible la colaboración de la ciudadanía. Separar bien los residuos en casa facilita el trabajo de los servicios municipales de limpieza y contribuye a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos domésticos, de ahí el slogan de la campaña Si en tu casa se separa en Oviedo se recicla. Es importante recordar que los residuos deben depositarse siempre en el cubo correspondiente y que no está permitido dejar bolsas en la vía pública.

Pero para reciclar bien, también es fundamental saber qué va en cada cubo. Por ello, para informar sobre la campaña, durante los próximos meses se contará con unos stands de información a pie de calle que se colocarán en varios puntos de la ciudad en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Fechas y ubicación del stand informativo en febrero –Hoy, 11 de febrero: Plaza de la Constitución. –20 de febrero: La Losa. –23 de febrero: Calatrava. –25 de febrero: Milicias Nacionales. –26 de febrero: Plaza Palacio de los Deportes. –27 de febrero: Plaza de la Escandalera. El horario es de 10.00 a 14.00 horas

Para más información sobre la recogida de residuos en Oviedo , las ubicaciones de los stands y sobre el nuevo canal de incidencias se puede consultar la web municipal:

https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras

Con estas medidas, y la colaboración de los ciudadanos, Oviedo refuerza su compromiso con una gestión de residuos más eficiente y sostenible, en la que la correcta separación de los residuos en los hogares resulta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.