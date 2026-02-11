El PP acusa al Principado y a Hunosa de querer "dar gato por liebre" con la térmica de La Pereda y poner en riesgo 250 empleos

El Partido Popular denunció este miércoles que el Principado de Asturias manipuló el proceso administrativo para la adaptación de la térmica de La Pereda a la quema de CSR (Combustible Sólido Recuperado) y vinculó la reciente anulación del expediente de autorización ambiental a la posible pérdida de 250 empleos y 55 millones de inversión. Vox sumó a la factura el coste de construcción de la "plantona" de Cogersa en Serín para convertir la basura de la bolsa negra en CSR, porque "no es un combustible por su baja capacidad calorífica; ninguna empresa paga por usarlo. Es más, hay que pagar para que lo hagan".

El diputado del PP Luis Venta afirmó que el presidente del Principado, Adrián Barbón, “mintió descaradamente” el miércoles pasado al responder a una pregunta parlamentaria sobre el futuro de la térmica de La Pereda tras la sentencia judicial que anula su autorización ambiental para quemar el CSR producido por Cogersa. Para Venta, Barbón se “lavó las manos” al desvincular el asunto de la consejería. “La demandada es la consejería, es el Principado de Asturias y es quien pierde este acto administrativo”, afirmó Venta.

El dirigente popular cifró en 250 los empleos en riesgo y en 55 millones la inversión ligada al proyecto y calificó el caso de “gran irresponsabilidad” compartida por la empresa Hunosa y el Gobierno autonómico, al que acusó de “dar gato por liebre” a los asturianos y “principalmente a Mieres”.

Noticias relacionadas

Vox incrementa la factura

Por su parte, Javier Jové (Vox) anunció una interpelación sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y cargó contra el uso del CSR: “No es combustible. Si lo fuese, las térmicas pagarían por él; aquí, al revés, van a cobrar por recibirlo”. En el plano económico, desglosó “más de 62 millones” invertidos en la "plantona" de Cogersa en Serín, más otros 15 millones a consecuencia del incendio de las instalaciones, y los 55 millones gastados por Hunosa para adaptar La Pereda: “Llevamos 133 millones de euros mientras la basura se sigue acumulando en Serín”. Calificó la gestión de “tomadura de pelo”.