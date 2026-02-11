El PP exige el cese de la consejera de Derechos Sociales por los retrasos en la dependencia: "No vale pedir perdón, vale la dimisión"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta, reclamó la dimisión de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, quien se ha disculpado públicamente por los retrasos en los trámites de la dependencia.

“Esto no va de perdón, esto va de dimisión”, afirmó Luis Venta en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. Venta señaló que hace tres meses “se dijo que estaba todo solucionado” y “ha vuelto de nuevo a engañar a todos los asturianos”. El PP formulará preguntas en el próximo Pleno del martes sobre esta gestión.

Venta cifró en “300 días” la espera para una valoración de la dependencia y denunció la “ineptitud política” que refleja la situación. A su juicio, “la ineptitud política no se soluciona solo con perdón, se soluciona con dimisión o con cese”. Al tiempo, criticó que se hayan dado "excusas informáticas" para justificar las demoras

Para los populares, el Gobierno del Principado de Asturias carece de respuestas ante los retrasos de la dependencia. Venta consideró que la consejera “quedó inhabilitada desde el principio”. “Cada día que pasa es más inaceptable su presencia en un gobierno”, dijo, para rematar que “urge que los incompetentes y los ineptos salgan de gobierno cuanto antes”.