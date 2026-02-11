PP y Vox se alinean con URA contra el Pacto del Medio Rural de Barbón: "Un teatro" y una "engañifla"

El Partido Popular y Vox han criticado el Pacto por el Medio Rural firmado por el Principado con parte de las organizaciones agrarias. Ambos partidos han expresado su rechazo en términos parecidos al empleado por Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), organización que no ha firmado el documento.

El PP habla de “farsa” y cuestiona el montante

El diputado del PP Luis Venta cargó contra el acuerdo ya que considera que “asistimos a un nuevo teatro para blanquear las políticas de 40 años de un régimen socialista en relación al medio rural”. También definió el acuerdo como “la constatación de un fracaso”. A su juicio, “el documento no es más que pasar millones de presupuestos a un documento de 90 hojas”.

Pero el portavoz del PP cuestionó además las cifras al considerar que “los presupuestos de la consejería, excluyendo personal y gastos corrientes, están en 200 millones de euros al año, que por cuatro años son 800 millones, mientras que el pacto por el medio rural no llega ni a 600 millones de euros”. Anunció que el PP pedirá explicaciones al consejero sobre “la gestión de todas las ayudas a lo largo de todos estos años”, que calificó como “paradigma de un fracaso”.

Vox liga el pacto a Mercosur y lo tacha de “engañifla”

Desde Vox, el diputado Javier Jové calificó el acuerdo como “una especie de engañifla, una cortina de humo en la que Barbón intenta escurrir el bulto de la tremenda responsabilidad” del Principado en “políticas que tanto daño están haciendo a nuestro sector primario”. Afirmó que su formación “estará hasta el final apoyando las reivindicaciones de nuestro sector primario en contra del Tratado de Mercosur”.

Jové enlazó sus críticas con las protestas convocadas hoy en Madrid y aseguró que Vox pretendía acompañar a los ganaderos. “Una de las damnificadas de lo mal que funcionan los trenes ha sido nuestra portavoz Carolina López, que pasada la hora de salida de su tren, mientras esperaba, recibió un SMS diciendo que se había cancelado el viaje”, afirmó.

El Ejecutivo autonómico presentó el Pacto por el Medio Rural como una hoja de ruta con más de 120 medidas hasta 2030 y financiación en torno a 500 millones, con participación de organizaciones agrarias y agentes económicos.