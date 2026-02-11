Roxu acelera su plan de renovación: 51 millones y 320 máquinas entre 2025 y 2026

En los últimos dos ejercicios (2025-2026), Grupo Roxu ha desplegado un plan de inversión de 51 millones de euros para modernizar y ampliar su parque móvil: 320 máquinas en total que refuerzan su capacidad de izado, transporte especial y elevación de personas. El objetivo es claro: ganar músculo operativo, mejorar seguridad y eficiencia y responder a una demanda cada vez más exigente en industria, obra civil, parques eólicos y entornos portuarios.

La actualización llega después de la primera gran tanda comunicada el pasado 2025, cuando la compañía anunció la incorporación de 151 equipos, con más de 40 grúas de medio y gran tonelaje, 30 equipos de transporte especial (incluidas tractoras y góndolas), más de 75 plataformas y equipos de elevación de personas y 6 unidades especiales de altura entre 70 y 90 metros.

Aquel despliegue ya se apoyaba en innovaciones orientadas a la seguridad, la reducción de ruidos y emisiones, y la ergonomía de cabinas, además de sistemas de asistencia a la conducción y herramientas digitales para la gestión de flotas.

Trabajos con la nueva minigrúa Hoeflon C30e. / Cedida a LNE

En el capítulo de grúas, destacaba la compra de dos Liebherr LTM 1650-8.1, con capacidad nominal de 700 toneladas y sistemas ECOmode/ECOdrive para reducir consumo y ruido; la Liebherr LTM 1150-5.3, con estrategia de un solo motor y ayudas a la conducción; y la Liebherr LTM 1110-5.2, que incorpora el sistema de control LICCON3 orientado a telemetría y gestión de flotas. En ese mismo paquete se incluían las grúas AC 3.045-1 City, optimizada para trabajos en interiores y espacios con poca altura libre, y la AC 5.220L-1, con pluma principal de 78 metros ampliable hasta 99 m y un control IC-1 Plus pensado para trabajar de forma más flexible en espacios reducidos.

La novedad de 2026 es que el plan no solo continúa: escala. Entre las máquinas que se incorporan sobresale la Liebherr LTM 11200-9.1, una grúa todoterreno de 1.200 toneladas de capacidad máxima, con la pluma telescópica de mayor longitud del mundo y se perfila como un hito por su rango de aplicaciones en grandes montajes industriales. Junto a ella, el grupo acaba de recibir las 2 Liebher 1650 y la Liebherr LTM 1400-6.1, diseñada para agilizar tiempos gracias a procesos de equipamiento inteligentes y sencillos.

El refuerzo se completa con nuevos modelos de Tadano: la Tadano AC 5.130-1, basada en el concepto de motor único, función start-stop y gestión inteligente del motor; y la Tadano AC 5.250-2, que incorpora modo Eco para entregar en cada momento la potencia estrictamente necesaria, con impacto directo en consumo y operación.

Sumando a las 2 plataformas elevadoras de personas con alcance de hasta 90 metros añadieron una nueva Ruthmann Steiger T 750 HF, con cesta de 600 kg y capacidad de hasta 320 kg a su altura máxima de 75 metros. Su sistema DRS amplía el rango de trabajo y permite un alcance lateral máximo de 43 metros, mejorando la operativa en zonas altas críticas. También se incorpora una minigrúa Hoeflon C30e, pensada para maniobras finas en espacios complejos y entornos donde la compactación, la precisión y la reducción de emisiones marcan la diferencia

El plan se acompaña, además, de nuevas cabezas tractoras Scania, orientadas a transporte de larga distancia con foco en eficiencia, potencia y confort del conductor, y de más plataformas elevadoras de personas (PEMP), manteniendo la línea de reforzar un segmento que crece al ritmo de la industria y el mantenimiento.

En sostenibilidad, todas las nuevas unidades llegan equipadas o preparadas para instalar sistema HVO (combustible a partir de aceites y grasas vegetales y animales, preferiblemente residuos), con efectos medibles: alrededor de un 11% menos de emisiones de óxido nítrico y menos partículas de humo, especialmente en vehículos sin filtro de partículas diésel. A ello se suman soluciones ya presentes en el paquete anterior, como camiones con sistemas tipo AdBlue y mejoras en seguridad y digitalización.

Por último, la compañía refuerza su despliegue territorial con la ampliación de una base operativa en el área del Puerto de El Musel, un apoyo más cercano y ágil para clientes del entorno portuario. La formación especializada (la Escuela de Maquinaria) sigue como línea de trabajo, pero el foco de este bienio es inequívoco: inversión intensiva en maquinaria para ejecutar más trabajos, con más seguridad y con una flota preparada para el siguiente estándar operativo.