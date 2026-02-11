El Sabadell instala un sistema para clientes con discapacidad visual
El Sabadell-Herrero ha introducido el sistema de códigos NaviLens en sus sucursales y cajeros automáticos accesibles, lo que le convierte en la primera entidad financiera en desplegar esta tecnología, que permite ofrecer una mayor autonomía de gestión a sus clientes con discapacidad visual. En una primera fase, ha explicado la entidad, se instalará en 15 oficinas y 40 cajeros de la territorial noroeste, que incluye las comunidades de Asturias, Galicia y Castilla y León, así como 85 oficinas más en el resto del territorio español. La oficina del Sabadell Herrero en la calle Asturias de Oviedo ha sido la primera en el Principado que ya cuenta con este novedoso sistema.
