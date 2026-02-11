Toman posesión los nuevos miembros del Colegio de Abogados de Oviedo
El Colegio de Abogados de Oviedo celebró este martes el acto de la toma de posesión de los nuevos miembros de su Junta Directiva que permanecían vacantes. Como Diputado 1º, tomó posesión Carlos Cima Orozco; como Diputado 4º, Adrián Adrio Parra; como Diputada 5ª, Isabel Arroyo Franco; como Diputada 8ª, Ángela Campos Cañedo, como Diputada 9ª, Marta Ybern Pérez; y como Tesorero, Gonzalo Botas González. El acto fue presidido por el decano del Colegio, Antonio González-Busto Múgica, quien en su intervención y tras agradecer la llegada de nuevos miembros a la junta, señaló que los abogados "tienen que ser ejemplares en el ejercicio de su profesión" y, añadió, "motivo de inspiración para los colegiados y para toda la sociedad".
