El tren no levanta cabeza en Asturias: al menos 16 cancelados en solo tres horas entre las principales ciudades

Nueva mañana complicada en la red de cercanías de Asturias, con al menos 16 trenes cancelados a primera hora en distintas líneas de ancho convencional y ancho métrico. Las supresiones afectaron tanto al eje central Oviedo-Gijón-Avilés como a varios corredores de la antigua Feve, obligando a numerosos viajeros a buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo. También se canceló el primer AVE de la mañana, el madrugador, Asturias-Madrid, en este caso debido a la huelga desconvocada por los sindicatos mayoritarios, algo que no aceptaron los minoritarios, que mantuvieron los paros. El maquinista no acudió y los viajeros fueron reubicados en el segundo convoy de la mañana.

En las cercanías de ancho convencional, se registraron seis trenes suprimidos en las líneas C2 y C3. La C2 sufrió la cancelación de dos servicios entre Oviedo y El Entrego en la primera franja de la mañana, mientras que la C3 acumuló cuatro supresiones en los trayectos entre Llamaquique, San Juan y Avilés.

Además, se produjeron retrasos puntuales en algunos convoyes. Renfe habla de "afectaciones en el servicio". Esta vez, no se trata de una avería, como ayer. Fuentes ferroviarias apuntan a los tramos de velocidad que están activos y que complican las circulación.

Los problemas fueron aún más extensos en la red de ancho métrico (antigua Feve), donde se contabilizaron diez trenes cancelados en las líneas C4, C5, C7 y C8. En la C4 se suspendieron varios servicios entre Gijón, Candás, Pravia y Avilés, mientras que en la C5 se vieron afectados los trayectos entre Gijón y Pola de Laviana. La C8 volvió a sufrir incidencias técnicas, con supresiones y servicio alternativo por carretera.

Renfe informó de que trabaja para restablecer la normalidad, mientras los usuarios denuncian que las incidencias se han convertido en una constante en el transporte ferroviario de la región. En las últimas semanas se han registrado un reguero de retrasos e incidencias. Ayer mismo hubo más de 50 supresiones.