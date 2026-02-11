ÚLTIMO DÍA: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  4. Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada
  5. Los ataques a profesores van a más en Asturias: la última agresión, este mismo martes, acabó con una docente en el centro de salud
  6. Un herido y cuatro coches dañados al perder un camionero drogado su carga de troncos de madera en la Autovía entre Villaviciosa y Ribadesella
  7. La frustración de dos asturianas que quieren ser ganaderas: a una no le acaba de llegar el dinero aprobado y a otra nunca le llegará
  8. Juzgan a un empresario por convertir a una menor cubana en su esclava sexual en Salinas: "Tienes que ser más sumisa y más caliente"

¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda

El tren no levanta cabeza en Asturias: al menos 16 cancelados en solo tres horas entre las principales ciudades

Lextransport: T-Custodio para su expansión internacional

Los jóvenes miran al pasado para escribir el futuro de Cangas del Narcea: "Hay que escuchar a las nuevas generaciones para asegurar el crecimiento del concejo"

Los jóvenes miran al pasado para escribir el futuro de Cangas del Narcea: "Hay que escuchar a las nuevas generaciones para asegurar el crecimiento del concejo"

Isabel Suárez, directora del Colegio Palacio Valdés: "Habría que inventar una canción del Antroxu de Avilés"

El aviso de líderes locales del PSOE asturiano tras la derrota en Aragón: "Están encendidas todas las luces rojas"

Oviedo y Gijón obtienen margen para poder subir el polémico impuesto de plusvalía durante este año

Oviedo y Gijón obtienen margen para poder subir el polémico impuesto de plusvalía durante este año
