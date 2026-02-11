Vox plantea limitar el acceso de los inmigrantes a viviendas sociales en Asturias haciendo que el arraigo sea criterio para asignarlas

El diputado de Vox Javier Jové ha anunciado esta mañana que su partido defenderá en el próximo pleno de la Junta General una proposición no de ley para que el arraigo y el tiempo de presencia en España se incorporen como criterios prioritarios en el acceso a la vivienda social. En la comparecencia tras la reunión semanal de la Junta de Portavoces, Jové vinculó la iniciativa al debate nacional sobre inmigración y la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de activar una regularización. El parlamentario de Vox exigió al Gobierno autonómico además un balance “concreto” de su política de vivienda en lo que va de legislatura, lo que concretará en una pregunta al consejero Ovidio Zapico.

Jové señaló que el CIS sitúa la vivienda como el principal problema para el 37% de los españoles y la inmigración como el segundo, con un 20%. “Es ahí donde nosotros queremos poner el acento”, afirmó.

Por ello, Vox planteará una pregunta dirigida al consejero Ovidio Zapico, cuyo área tiene las competencias en Vivienda, para que detalle “los resultados concretos” de la política aplicada por el Ejecutivo autonómico. “O mejor dicho, sobre el fracaso de sus políticas”, añadió.

Sobre la proposición no de ley, Jové explicó que Vox plantea que “se tenga en consideración como uno de los principales criterios de asignación de las viviendas sociales y protegidas el acumulado histórico de presencia en España y el arraigo”.

El diputado relacionó esta medida con el debate sobre una eventual regularización de personas en situación irregular. “Estamos hablando de más de 860.000 inmigrantes ilegales en España; aproximadamente en Asturias se calcula que puede haber entre 10.000 y 12.000”, sostuvo. Y añadió: “Una vez que esta gente se regularice, podrá acceder a todas las prestaciones, a todas las ayudas y a todas las viviendas sociales”.

“¿Me quieren decir a qué van a poder optar los asturianos? Toda esta gente va a pasar por delante de nuestros asturianos. Van a pasar por delante de los españoles”, aseveró Jové.

Jové cuestionó también la capacidad del Ejecutivo para ampliar el parque residencial y cubrir las necesidades al preguntarse: “¿Cuánta vivienda pública van a construir para dar acomodo y que alguna de ellas sea accesible o algún asturiano pueda optar a ellas cuando todos estos inmigrantes legalizados van a tener prioridad en relación a la vivienda?”.

El diputado cerró su intervención asegurando que “ya pueden los asturianos esperar sentados porque no van a haber ni una”.