Dos vuelos con destino Asturias, obligados a dar la vuelta por los fuertes vientos

Las aeronaves, procedentes de Palma de Mallorca y Madrid, tuvieron que dar la vuelta a su origen

Un avión en el aeropuerto de Asturias

Xuan Fernández

Dos aviones que debían haber aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Asturias no pudieron completar la maniobra debido al fuerte temporal de viento que azotó la región durante toda la jornada. Se trata de un vuelo operado por Vueling procedente de Mallorca, que tenía prevista su llegada a las 13.15 horas, y de un Madrid-Asturias de Iberia que debía tomar tierra a las 17.00.

Ambas aeronaves llegaron a sobrevolar el Principado en su aproximación final, pero las intensas rachas de viento impidieron efectuar el aterrizaje con seguridad, por lo que los pilotos optaron por abortar la maniobra y regresar a sus aeropuertos de origen.

Asturias ha registrado en las últimas horas rachas de viento de hasta 139 kilómetros por hora, en una jornada marcada por el aviso amarillo activado por este fenómeno meteorológico. La racha más fuerte en la comunidad, de 139 km/h, se registró en Cabo Busto y fue la segunda más intensa del país, solo superada por otra de 168 km/h medida en Estaca de Bares (A Coruña).

En el Principado también se alcanzaron valores muy elevados en distintos puntos del territorio, con rachas de 122 km/h en Vega de Urriellu, en los Picos de Europa; 116 km/h en Taramundi; 114 km/h en Ibias y 111 km/h en Vega de Ario. La Agencia Estatal de Meteorología prevé desactivar el aviso por viento, que ha afectado durante toda la jornada a la comunidad autónoma, a partir de la próxima medianoche.

