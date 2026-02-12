Adriana Lastra sale en defensa de la tertuliana Sarah Santaolalla, que recibió un insulto machista: "Es violencia mediática"

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y vicesecretaria de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, salió hoy en defensa de la comentarista política Sarah Santaolalla, que recibió descalificaciones en el programa El Hormiguero, de Antena 3, que dirige y presenta Pablo Motos. “Lo que volvió a sufrir Sarah Santaolalla en un programa de máxima audiencia como El Hormiguero no es una anécdota ni un exceso puntual. Es un ejemplo más de cómo se intenta desacreditar, ridiculizar o intimidar a mujeres que opinan, que saben y que no piden permiso. Es violencia simbólica y mediática. Y tiene consecuencias: normaliza el desprecio, alimenta el odio y señala a quien levanta la voz”, indicó Lastra en una publicación en sus redes sociales.

“Desde hace un tiempo, el odio y la violencia se han convertido en una realidad cotidiana para muchas mujeres con visibilidad pública. Ni es casual, ni es espontáneo, ni es anecdótico. Se nos intenta silenciar de muchas formas: con la mentira repetida, con el hostigamiento organizado, con el acoso constante, con la humillación pública. Por eso no podemos mirar hacia otro lado”, añadió.

Disculpas de ‘El Hormiguero’ tras el comentario machista

Adriana Lastra se sumó así a otros dirigentes políticos, como Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, u Óscar Puente, ministro de Transportes, que mostraron su rechazo a los insultos que recibió la analista política en El Hormiguero. En el programa del pasado martes, la periodista Rosa Belmonte, al aludir a unas manifestaciones que coincidían con las realizadas previamente por Santaolalla en otro espacio televisivo, preguntó: “¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?”.

El presentador del programa, Pablo Motos, abrió El Hormiguero del miércoles pidiendo “perdón por un comentario desafortunado de Rosa Belmonte” y señaló que “a veces pasa con la velocidad del directo, se dice algo que al mismo tiempo piensas que no deberías haberlo dicho”. Rosa Belmonte también se disculpó en sus redes sociales, aunque sin mencionar a Santaolalla, algo que la propia analista le recriminó.

“Eso no quita que metimos la pata y, como no es el estilo de Rosa ni el del programa, pedimos nuestras más sinceras disculpas, gracias por entendernos y nos esforzaremos porque no vuelva a pasar”, concluyó Motos.

Reacción de Santaolalla y apoyo político

Sarah Santaolalla replicó que, a su juicio, “esto no son unas disculpas, es una tomadura de pelo”, y reprochó a Atresmedia que “no está cumpliendo” su “código de conducta”, sino que está “saliendo ante las críticas de miles y miles de personas”. Por ello, aseguró que “merezco una disculpa y una rectificación decente”. La analista se preguntó además: “¿Con quién os disculpáis?”, y añadió que “primero me humillasteis, después os reísteis y ahora protegéis a la agresora y me ninguneáis obviando mi nombre y mis apellidos”, para concluir que se trata de “un machaque constante y una agresión sin límites”.

Noticias relacionadas

Francina Armengol afirmó en sus redes sociales que “ninguna mujer debe ser humillada ni objeto de descalificaciones por su apariencia o por ejercer una opinión” y subrayó que el machismo “no tiene cabida” en la sociedad, además de enviar “mucho apoyo” a Santaolalla y a todas las mujeres que “siguen denunciando estas agresiones y luchando por el respeto y la igualdad”. Por su parte, Óscar Puente criticó los comentarios de Belmonte y se mostró convencido de que desde sectores de la derecha y la extrema derecha “van a hacer con ella lo que hacen con cualquiera al que consideran un estorbo para su proyecto totalitario”, con el objetivo de “vejar, insultar, acosar y demonizar” a quien no opine en la línea que les interesa.