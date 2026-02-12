El alto absentismo lastra la productividad de las plantas de ArcelorMittal en Asturias en un momento clave para competir por las inversiones en Europa

El absentismo laboral aumentó en ArcelorMittal Asturias durante el pasado año y se situó en el 12,3%. La compañía califica de "elevada" esta tasa y advierte de que está neutralizando los esfuerzos realizados en los planes de productividad en un momento en el que las factorías en Europa están siendo analizadas con lupa de cara a acoger nuevas inversiones.

El esperado incremento de la demanda de acero y las medidas de protección de la siderurgia planteadas por la Comisión Europea –el refuerzo de los aranceles y el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono– han propiciado que ArcelorMittal retome sus planes de inversión en proyectos de descarbonización en Europa, parados en 2024. El pasado martes, la multinacional confirmó una inversión de 1.300 millones de euros para instalar un nuevo horno de arco eléctrico en Dunkerque (Francia) y anunció que analizará la posibilidad de construir más acerías eléctricas en otras partes de Europa.

Entre los candidatos está Asturias, donde la compañía tiene un proyecto para instalar en la acería de Avilés un horno de arco eléctrico. No obstante, factores como el precio de la electricidad o los niveles de competitividad de las factorías serán claves para decidir el destino de las inversiones.

El pasado martes, la dirección de ArcelorMittal Asturias presentó a los representantes de los trabajadores los resultados del cuarto trimestre de 2025 y advirtió de la "desventaja competitiva" con otras plantas en Europa.

La tasa de absentismo es uno de los factores que lastran la competitividad de las plantas asturianas. En 2025 se situó en el 12,3%, por encima del 11,9% del año anterior. El 47,1% se corresponde con bajas por enfermedad de menos de 6 meses, un 33,1% con bajas por enfermedad de más de 6 meses y el resto corresponde a bajas por accidente o permisos. Según la empresa, ese "elevado" absentismo obliga a realizar contratos para cubrir bajas, lo que neutraliza los esfuerzos realizados en los planes de productividad a la hora de adelgazar la plantilla.

En 2025, la plantilla de ArcelorMittal en Asturias aumentó en siete empleados, con una reducción de siete fijos y un incremento de 22 eventuales.