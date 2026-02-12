Amenaza de movilizaciones en la industria auxiliar por el convenio

El sindicatoto UGT FICA amenazó ayer a la patronal Femetal con convocar movilizaciones si no se desbloquea la negociación del convenio colectivo de montajes y empresas auxiliares de Asturias, sector con fuerte peso en la región.

UGT FICA Asturias destacó ayer la falta de "avances significativos" en la negociación del convenio, que se inició en mayo del pasado año con la constitución de la mesa, que está formada por 15 representantes de CC OO y UGT FICA y ocho de la parte empresarial. Desde la parte social se destacó ayer que tras numerosas reuniones y meses de negociación, "la patronal sigue sin dar respuestas concretas a las legítimas reivindicaciones de los trabajadores del sector".

El sindicato UGT FICA considera "inaceptable" que en un contexto donde el sector "atraviesa buenos resultados económicos y de actividad" se mantenga, desde Femetal, "una actitud de bloqueo que conlleva al empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del montaje y las empresas auxiliares".

Según UGT FICA, la negociación se encuentra estancada, sin propuestas realistas por parte de la patronal que permitan incrementos salariales "justos", avanzar en las condiciones sociolaborales y mejorar la estabilidad en el empleo. "Esta situación demuestra, una vez más, una falta de voluntad real de alcanzar un acuerdo", señalaron fuentes del sindicatos que exigieron a Femetal "avances reales e inmediatos en la negociación, o de lo contrario, desde UGT FICA Asturias adoptaremos las medidas de acción sindical y de movilización que entendamos necesarias para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector".

UGT FICA Asturias destacó su compromiso con la defensa de un convenio "digno, justo y acorde a la realidad del sector" e hizo un llamamiento a la negociación responsable anteponiendo, por encima de todo, los intereses del conjunto de los trabajadores de la industria auxiliar y montajes.