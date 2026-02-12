ArcelorMittal aborta las labores de arranque del horno alto "B" y lo vaciará para evaluar la avería, lo que llevará meses

ArcelorMittal abandona los intentos de arranque del horno alto "B" de Gijón y lo vaciará para evaluar desde el interior la avería y buscar una solución. La operación podría durar meses en un momento en el que la compañía pretende ir aumentando paulatinamente la actividad de sus plantas en Europa ante la mejora de las expectativas del mercado del acero.

Fuentes sindicales apuntaron que en la tarde de ayer, la compañía ordenó la parada del horno alto "B" de Gijón, que no produce arrabio con normalidad desde finales del pasado mes de septiembre, cuando la instalación fue sometida a una parada de mantenimiento. En octubre se intentó reanudar la producción, pero en el horno se registraron incendios y no se logró estabilizar la instalación. Los intentos posteriores de arranque registraron el mismo resultado, por lo que la empresa comenzó a utilizar el método excepcional de arranque de la oxilanza, consistente en perforar el horno para introducir oxígeno y propano para controlar el calentado. El último de estos intentos se produjo durante la última semana y no ha dado resultados.

Desde ayer el horno alto "B" está parado. Fuentes sindicales señalaron que la compañía ha dado instrucción de sacar las lanzas del horno y dejar los toberones tapados para iniciar las labores de apertura del horno para inspeccionarlo y ver el alcance de la avería. Para ello será necesario un proceso de vaciado y enfriamiento. De la evaluación dependerá si es necesaria una reforma que necesitaría del visto bueno de la dirección de la multinacional por sus costes. Desde la compañía evitaron hacer comentarios.

En estos momentos, la siderurgia integral asturiana funciona con un único horno alto, el "A", que es insuficiente para abastecer de arrabio a las acerías de Gijón y Avilés, lo que está obligando a importar desbastes de otras plantas de ArcelorMittal y a dosificar la actividad de acerías y talleres acabadores de Asturias.