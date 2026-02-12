Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La borrasca "Oriana" aguará el Antroxu: la AEMET pone en alerta a Asturias, viernes y sábado, por lluvias, viento, oleaje y nieve a 600 metros

El nuevo temporal será el último, según esperan los meteorólogos, de la larga serie de frentes de este invierno

La borrasca "Oriana" aguará el Antroxu: la AEMET pone en alerta a Asturias, viernes y sábado, por lluvias, viento, oleaje y nieve a 600 metros

La borrasca "Oriana" aguará el Antroxu: la AEMET pone en alerta a Asturias, viernes y sábado, por lluvias, viento, oleaje y nieve a 600 metros

Candela Rodríguez

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

El peor de los pronósticos meteorológicos llega para el Antroxu. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta a toda Asturias, este viernes y el sábado, por lluvias generalizadas (que en la costa podrán ir acompañadas de tormentas), fuertes rachas de viento, intenso oleaje y nieve a partir de los 600 metros. La causante: otra borrasca de alto impacto, la última, según esperan los meteorólogos, de la larga lista de frentes que ha sacudido a este invierno. Se llama "Oriana" y llega solo unas horas después del impacto en el Principado de la borrasca "Nils", que está generando un gran vendaval.

Según datos de la AEMET, este jueves se ha registrado en Cabo Busto una racha de 118 kilómetros por hora, que es la más alta de la región. El miércoles en el mismo punto se registró una superior, de 141 kilómetros por hora.

En concreto, la alerta triple de la Agencia Estatal de Meteorología comenzará a las 08.00 horas del viernes. Hay avisos naranjas (riesgo importante) por oleaje en todo el litoral y por nevadas en la Cordillera y los Picos de Europa. Asimismo, la alerta será amarilla por nieve en el Suroccidente y por viento en la Cordillera. La cota de nieve descenderá hasta los 600-700 metros el sábado. Las alertas durante esta jornada terminarán a las 17.00 horas.

¿El Descenso de Galiana se librará de la lluvia?

Pese a este mal pronóstico, el Descenso de Galiana de Avilés parece que esquivará la lluvia el sábado. La AEMET prevé que las precipitaciones remitan ya por la mañana. Sin embargo, mañana, viernes, las lluvias serán generalizadas y no se descarta que puedan ir acompañadas de tormenta en el litoral. Así, el pasacalles de charangas de Gijón estará pasado por agua.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas durante los próximos días no serán especialmente frías. Se esperan máximas de 13-14 grados en los principales puntos de la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
  4. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  5. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  6. Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto
  7. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
  8. Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada

Publicadas en el BOPA las 13 primeras convocatorias de puestos directivos de las áreas de salud de Asturias

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La revelación de un minero de Cerredo, donde hubo cinco muertos: "A los inspectores les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto"

La revelación de un minero de Cerredo, donde hubo cinco muertos: "A los inspectores les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto"

"Extracción ilegal, sin control y sin equipos de seguridad": las duras conclusiones de la Guardia Civil tras el accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros

"Extracción ilegal, sin control y sin equipos de seguridad": las duras conclusiones de la Guardia Civil tras el accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros
Tracking Pixel Contents