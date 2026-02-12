La borrasca "Oriana" aguará el Antroxu: la AEMET pone en alerta a Asturias, viernes y sábado, por lluvias, viento, oleaje y nieve a 600 metros

El peor de los pronósticos meteorológicos llega para el Antroxu. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta a toda Asturias, este viernes y el sábado, por lluvias generalizadas (que en la costa podrán ir acompañadas de tormentas), fuertes rachas de viento, intenso oleaje y nieve a partir de los 600 metros. La causante: otra borrasca de alto impacto, la última, según esperan los meteorólogos, de la larga lista de frentes que ha sacudido a este invierno. Se llama "Oriana" y llega solo unas horas después del impacto en el Principado de la borrasca "Nils", que está generando un gran vendaval.

Según datos de la AEMET, este jueves se ha registrado en Cabo Busto una racha de 118 kilómetros por hora, que es la más alta de la región. El miércoles en el mismo punto se registró una superior, de 141 kilómetros por hora.

En concreto, la alerta triple de la Agencia Estatal de Meteorología comenzará a las 08.00 horas del viernes. Hay avisos naranjas (riesgo importante) por oleaje en todo el litoral y por nevadas en la Cordillera y los Picos de Europa. Asimismo, la alerta será amarilla por nieve en el Suroccidente y por viento en la Cordillera. La cota de nieve descenderá hasta los 600-700 metros el sábado. Las alertas durante esta jornada terminarán a las 17.00 horas.

¿El Descenso de Galiana se librará de la lluvia?

Pese a este mal pronóstico, el Descenso de Galiana de Avilés parece que esquivará la lluvia el sábado. La AEMET prevé que las precipitaciones remitan ya por la mañana. Sin embargo, mañana, viernes, las lluvias serán generalizadas y no se descarta que puedan ir acompañadas de tormenta en el litoral. Así, el pasacalles de charangas de Gijón estará pasado por agua.

Las temperaturas durante los próximos días no serán especialmente frías. Se esperan máximas de 13-14 grados en los principales puntos de la región.