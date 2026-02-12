"Bro", "crush", "fomo", "random", "lacasito"...: así hablan los jóvenes asturianos y esta es la guía completa para que padres y abuelos puedan entenderlos

Si no has nacido en este siglo, seguramente necesites subtítulos para entender a tus hijos, sobrinos o nietos. Bien atrás han quedado expresiones como “efectiviwonder” o “la cagaste, Burt Lancastarer”. Ahora los jóvenes de hoy en día tienen otros códigos. Estos están directamente influenciados por la globalización y el masivo uso del inglés en sectores como los videojuegos, la informática o las redes sociales. Pero no te preocupes si no te “pispas” de todo lo que te dicen. Solo toma papel y boli y apunta.

Glosario para sobrevivir al siglo XXI

A:

Aesthetic : algo “aesthetic” se traduce como algo “estético”. Se utiliza en ámbitos como la moda o la decoración para decir que algo es armonioso, visualmente placentero o que sigue una línea de estilo o colores muy específica (y bonita).

B:

Beef : significa tener mal rollo con alguien, un pique, una disputa. Se podría decir, por ejemplo, que Quevedo y Góngora tenían “beef”.

significa que algo es muy, muy bueno. Bugearse/Bugeado: formado a partir del inglés “bug” (fallo informático), se empezó a utilizar en ámbitos de la tecnología o videojuegos para expresar que se ha producido un fallo. No obstante, ya no es raro utilizarlo en ámbito más cotidianos para decir, por ejemplo, que alguien está sufriendo un pequeño bloqueo mental o “se ha quedado pillado”.

C:

Carpeta : esta expresión se empezó a utilizar a partir de numerosos “realities” televisivos y no es más que la trama amorosa que se produce entre dos concursantes y de la que cientos de personas son fans. El hecho de “emparejar” a dos personas se denomina “ shippear ”.

: se utiliza para expresar rechazo ante las actitudes o palabras de otra persona, como insinuando que esa persona tiene ciertas “carencias” que le llevan a actuar de esa manera. Cancelar (o funar) : expresión cuyo origen está muy ligado al mundo de las redes sociales y de los “celebrities” anglosajones que se ven envueltos en constantes escándalos. “Cancelar” a alguien masivamente en internet es una forma de llamar a la cantidad de odio que muestran ciertos usuarios ante su persona, como si declarasen a alguien en “X” persona “non grata”.

: en este caso actuando como adjetivo (“ser un cayetano”), se utiliza de forma sarcástica para hacer referencia a jóvenes de clase alta o media-alta con una ideología conservadora arraigada a la tradición española; reflejado en su indumentaria, gustos y apariencia física. Charca : describe a personas, lugares o tendencias considerados como “básicos” o superficiales y relacionados con la falta de personalidad. Se suele utilizar sobre todo con tendencias que tampoco son tan buenas como se quiere vender, pero que la gente consume masivamente por estar de moda.

: describe a personas, lugares o tendencias considerados como “básicos” o superficiales y relacionados con la falta de personalidad. Se suele utilizar sobre todo con tendencias que tampoco son tan buenas como se quiere vender, pero que la gente consume masivamente por estar de moda. Chill : se utiliza para denominar a personas campechanas o relajadas.

: se utiliza para denominar a personas campechanas o relajadas. Chisme (o salseo) : sinónimo de “cotilleo”.

: sinónimo de “cotilleo”. Cringe (o lache) : algo que da vergüenza ajena.

: algo que da vergüenza ajena. Coquette : tendencia de moda que se ha viralizado gracias a las redes sociales y cuya estética engloba colores pasteles, feminidad y cortes y tejidos delicados.

: tendencia de moda que se ha viralizado gracias a las redes sociales y cuya estética engloba colores pasteles, feminidad y cortes y tejidos delicados. Core : se traduce como “núcleo” o “esencia” y hace referencia a los comportamientos más característicos de una persona.

: se traduce como “núcleo” o “esencia” y hace referencia a los comportamientos más característicos de una persona. Crush: un amor platónico o imposible.

D:

Dar palo : otra forma de decir que algo te da pereza o vergüenza.

: otra forma de decir que algo te da pereza o vergüenza. Delulu : viene del inglés “delusional” (delirante). Se utiliza para denominar a personas que tienen expectativas muy altas (casi imposibles) en ciertos aspectos de su futuro como, por ejemplo, el amor. Es una forma actual de referirse a las personas que “se montan el cuento de la lechera”.

: viene del inglés “delusional” (delirante). Se utiliza para denominar a personas que tienen expectativas muy altas (casi imposibles) en ciertos aspectos de su futuro como, por ejemplo, el amor. Es una forma actual de referirse a las personas que “se montan el cuento de la lechera”. Devorar (o servir) : tiene una connotación positiva. Decir que alguien “ha devorado” es otra forma de decir que alguien ha hecho muy bien su trabajo (traducción del inglés “she ate”). Muchos jóvenes también utilizan la expresión “ Slay! ” para mostrar admiración ante los actos/logros de otra persona.

: decir que algo “está de locos” es otra forma de decir que está muy bien. ¡De una! : es una forma más directa de decir un simple “sí” ante, por ejemplo, una invitación: ¿Vamos a tomar una cerveza después del trabajo? ¡De una!

: es una forma más directa de decir un simple “sí” ante, por ejemplo, una invitación: ¿Vamos a tomar una cerveza después del trabajo? ¡De una! Dilo, tata/reina: forma de animar a que alguien siga hablando, pues crees que tiene toda la razón del mundo en lo que está diciendo.

E:

Era : hace referencia a un periodo de tu vida específico en el que adoptaste unas determinadas costumbres. Este término está directamente influenciado por la cultura fan, concretamente por el “Eras Tour” de Taylor Swift, concierto en el que cantaba canciones de todos sus discos o “eras” (cada una con unas características visuales y musicales muy definidas).

: hace referencia a un periodo de tu vida específico en el que adoptaste unas determinadas costumbres. Este término está directamente influenciado por la cultura fan, concretamente por el “Eras Tour” de Taylor Swift, concierto en el que cantaba canciones de todos sus discos o “eras” (cada una con unas características visuales y musicales muy definidas). Evento canónico : un suceso que termina teniendo lugar en la vida de todo el mundo, algo inevitable en la vida de cualquier persona.

: un suceso que termina teniendo lugar en la vida de todo el mundo, algo inevitable en la vida de cualquier persona. En plan (alternativas: rollo, tipo): muletilla muy utilizada con valor puramente explicativo/aclarativo.

F:

Factos : adaptación del inglés “facts”, utilizada para expresar que lo que dice alguien no es una opinión, sino un hecho.

: adaptación del inglés “facts”, utilizada para expresar que lo que dice alguien no es una opinión, sino un hecho. Fail : significa “fallo” o “fracaso”.

: significa “fallo” o “fracaso”. Fake : algo que es falso.

: algo que es falso. Fifas : se utiliza para describir al estereotipo de hombre heterosexual al que le gusta el fútbol y muestra rasgos de masculinidad tóxica. Proviene del famoso videojuego de fútbol “Fifa”. Cuando este perfil se da en hombres de más edad se les suele denominar “ señoros ” (la famosa figura del “cuñado”).

: acrónimo inglés “Fear Of Missing Out” (miedo a perderse algo). Decir que algo te ha dado “fomo”, es que te ha dado mucha envidia de perdértelo. Por el “fomo” mucha gente termina diciendo que sí a planes que en el fondo no quieren hacer, porque tienen miedo a no formar parte de una experiencia que puede terminar siendo muy gratificante para los implicados. F en el chat: expresión derivada del videojuego “Call of Duty: Advanced Warfare” (2014), donde los jugadores debían presionar la tecla 'F' para rendir honores en un funeral. En el día a día se suele decir “F” para expresar de forma jocosa que alguien ha sufrido un infortunio.

G:

Goat : acrónico del inglés “Greatest Of All Times”, es decir, el mejor de todos los tiempos.

: acrónico del inglés “Greatest Of All Times”, es decir, el mejor de todos los tiempos. Ghosting : viene de la palabra inglesa “ghost”, fantasma. Esta práctica consiste en irrumpir la comunicación con alguien de manera abrupta sin dan ningún tipo de explicación al respecto.

: viene de la palabra inglesa “ghost”, fantasma. Esta práctica consiste en irrumpir la comunicación con alguien de manera abrupta sin dan ningún tipo de explicación al respecto. Glow-up : mejora.

: mejora. Golden retriever : el nombre de esta raza de perro se utiliza para describir a hombres naturalmente cariñosos, leales, optimistas, energéticos, buenos y protectores.

: el nombre de esta raza de perro se utiliza para describir a hombres naturalmente cariñosos, leales, optimistas, energéticos, buenos y protectores. Gymbro: adjetivo que fusiona las palabras “gym” (gimnasio) y “bro” y que describe a hombres obsesionados con el ejercicio físico.

H:

Haters : personas que muestran su odio hacia otras personas en Internet a base de escribir comentarios destructivamente negativos.

: personas que muestran su odio hacia otras personas en Internet a base de escribir comentarios destructivamente negativos. Hype: tener “hype” es tener mucha emoción por algo que te va a suceder.

I:

Imperio romano: surgió en redes sociales a partir de la reflexión de un usuario que indicó que muchos hombres suelen pensar con relativa frecuencia en el Imperio Romano. Este concepto derivó en su propia expresión (“[] es mi imperio romano”) para referirse a un recuerdo o pensamiento que viene a tu cabeza constantemente.

J:

Jura (“ella jura”): se utiliza de forma sarcástica para mostrar incredulidad ante algo que otra persona previamente ha afirmado (“ella jura” = ella verdaderamente cree que eso es cierto).

L:

Lacasito : sinónimo de borracho. Se suele decir “ir un poco lacasito”.

: sinónimo de borracho. Se suele decir “ir un poco lacasito”. Literal (“lit”): otra forma de contestar “tal cual” ante algo que alguien ha dicho. Sirve para enfatizar que lo que alguien ha dicho es completamente cierto y empatizas con ello. Mucha gente también utiliza “ Rt (Retuit) ”, derivado de la aplicación antes conocida como Twitter, o la expresión “ ¡Sí soy! ”.

M:

Main character energy : tener la energía del “personaje principal”. Hace alusión a ser una persona independiente que toma las riendas de su vida, tal y como haría el protagonista de cualquier película.

: tener la energía del “personaje principal”. Hace alusión a ser una persona independiente que toma las riendas de su vida, tal y como haría el protagonista de cualquier película. Mood : significa “estado de ánimo”. En redes sociales este breve texto suele venir acompañado de una imagen que muestra verdaderamente ese estado de ánimo que quieres transmitir.

: significa “estado de ánimo”. En redes sociales este breve texto suele venir acompañado de una imagen que muestra verdaderamente ese estado de ánimo que quieres transmitir. Migajero (o simp): lo que antes era un “pagafantas”.

N:

Nepobaby (bebé del nepotismo): hijos de celebridades que logran éxito en industrias similares influenciados por el éxito de sus progenitores y aprovechando las conexiones que estos poseen.

(bebé del nepotismo): hijos de celebridades que logran éxito en industrias similares influenciados por el éxito de sus progenitores y aprovechando las conexiones que estos poseen. NPC: proviene del mundo de los videojuegos y significa “Non Playable Character” (personaje no jugable). En la vida diaria sirve para referirse a personas que no tiene una personalidad muy definida ni opiniones propias, persona son muy interesantes que no destacan especialmente.

O:

Ok, boomer: expresión condescendiente utilizada para terminar discusiones con personas de la generación del “baby boom” y con las que muchos jóvenes pueden no conectar ideológicamente. Es otra forma de decir “lo que tú digas”, si el origen de la discusión tiene un fuerte componente de brecha generacional.

P:

Padrear : mostrar una actitud ingeniosa, confiada y vencedora ante una situación peliaguda.

: mostrar una actitud ingeniosa, confiada y vencedora ante una situación peliaguda. PEC : acrónimo de “por el culo”. Usado positivamente para expresar que algo te gusta mucho.

: acrónimo de “por el culo”. Usado positivamente para expresar que algo te gusta mucho. Petit : algo que es muy pequeño y desprende ternura ante los ojos de los demás.

: algo que es muy pequeño y desprende ternura ante los ojos de los demás. Plot twist : un giro de guion.

: un giro de guion. Por la cara : hacer algo “por la cara” es hacer o decir algo sin razón alguna.

: hacer algo “por la cara” es hacer o decir algo sin razón alguna. POV : acrónimo de “point of view” (punto de vista). Se utiliza para mostrar una situación a través de los ojos de una persona en concreto como si tú desde fuera fueses esa persona. Por ejemplo-> POV: “tu madre cuando te ve llegar a casa a las 6 de la mañana” + vídeo o imagen que representan esa situación.

: acrónimo de “point of view” (punto de vista). Se utiliza para mostrar una situación a través de los ojos de una persona en concreto como si tú desde fuera fueses esa persona. Por ejemplo-> POV: “tu madre cuando te ve llegar a casa a las 6 de la mañana” + vídeo o imagen que representan esa situación. Prime : “estar en tu prime” o “estar en tu peak” hace referencia a estar atravesando el mejor momento de tu vida ya sea en el ámbito laboral, personal, etc.

: “estar en tu prime” o “estar en tu peak” hace referencia a estar atravesando el mejor momento de tu vida ya sea en el ámbito laboral, personal, etc. Pro: ser el mejor en algo, ser un crack.

R:

Random : algo aleatorio. Se suele utilizar para describir una situación o comentario que no sabes por qué han tenido lugar.

: algo aleatorio. Se suele utilizar para describir una situación o comentario que no sabes por qué han tenido lugar. Red flag (bandera roja): actitudes negativas que tiene una persona y que te “alertan” sobre cómo es en realidad.

S:

Situashionship : situación romántica difusa entre la amistad y el noviazgo. También se le llama un “casi algo”.

: situación romántica difusa entre la amistad y el noviazgo. También se le llama un “casi algo”. Stalkear: mirar las redes sociales de alguien de manera detallada y con mucha asiduidad.

T:

Te falta calle : se le suele decir a una persona que muestra falta de picardía o practicidad ante distintas situaciones de la vida.

: se le suele decir a una persona que muestra falta de picardía o practicidad ante distintas situaciones de la vida. Trend : moda que se hace viral en redes sociales (por ejemplo, un reto) y que todo el mundo recrea durante un periodo de tiempo determinado.

: moda que se hace viral en redes sociales (por ejemplo, un reto) y que todo el mundo recrea durante un periodo de tiempo determinado. Twink: argot de la comunidad LGTBIQ+ para referirse a hombres jóvenes, delgados y de apariencia más aniñada.

V:

Veinticuatro siete (24/7) : hace referencia a “24 horas durante los 7 días de la semana”. Tiene valor hiperbólico y sirve para describir comportamientos que una persona realiza con mucha asiduidad.

: hace referencia a “24 horas durante los 7 días de la semana”. Tiene valor hiperbólico y sirve para describir comportamientos que una persona realiza con mucha asiduidad. Vibras/Vibes: sensación que irradia una persona (buenas o malas vibras).

W:

Woke (“despierto”): hace referencia a personas que tienen una ideología progresista y una gran sensibilidad por los temas sociales y humanos. Su origen se remonta a los movimientos civiles por los derechos afroamericanos en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Este término es recurridamente utilizado de manera jocosa por personas con ideologías antagónicas.

Y:

Y la queso: la expresión completa es “y la que soporte”. Se suele utilizar para expresar apoyo ante las declaraciones o actos de otra persona o propios. Es otra forma de reafirmarse, “así soy y no me importa lo que pienses al respecto”.

¿Una identidad marcada promueve la brecha generacional?

Con estas expresiones, la Generación Z demuestra tener una distintiva identidad a través del lenguaje, el cual le permite a esta diferenciarse de otras. Aunque esto pueda generar malentendidos, también genera momentos de risa y complicidad. Últimamente en Tik Tok está muy de moda un reto que une a madres con hijos y a abuelas con nietos. El reto, para los mayores, consiste en pronunciar palabras de la Generación Z mientras sus nietos tienen que aguantar la risa con un vaso de agua en la boca. Lo gracioso de este juego es que las abuelas no conocen ni su significado ni su pronunciación.