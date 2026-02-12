El Carnaval de Llanes reparte más de 8000 euros en premios

A dos días del desfile, el Carnaval de Llanes entra en su tramo más reconocible: ese momento en el que los disfraces se empiezan a "cerrar", los grupos terminan de coordinarse y los negocios del centro se plantean si se suman a la decoración para darle ambiente a la calle. Con esa idea de fondo, el Ayuntamiento de Llanes mantiene en marcha el Concurso de Disfraces "Carnaval Llanes 2026", una convocatoria que no solo premia la imaginación de quienes salen a desfilar, sino que también busca que se note en escaparates e interiores de establecimientos.

Participantes en una edición anterior. / Julia Quince

Un año más, el certamen está dotado con premios en metálico y se estructura en categorías para que todo el mundo encaje: infantil, adultos y grupos. En la parte infantil (de 0 a 14 años) se puede participar en modalidad individual/parejas (hasta 3 personas) o grupos (a partir de 4), con una condición pensada para mantener el protagonismo de los más pequeños: en ambas modalidades debe haber más niños que adultos. En el caso de los mayores de edad se repite el esquema –individual/parejas y grupos–, pero con la regla inversa: aquí debe haber más adultos que niños.

La gran novedad es esta edición es la categoría de "Decoración Local de Carnaval", dirigida a escaparates e interiores de establecimientos comerciales y hosteleros. La condición es clara: para optar a premio, el local debe permanecer decorado del 11 al 18 de febrero como mínimo.

En la práctica, esta nueva categoría convierte el Carnaval en algo más que el desfile de un día: invita a que la villa se disfrace también y a que el ambiente se mantenga durante varios días, con el comercio y la hostelería como parte del paisaje festivo.

La inscripción, imprescindible para poder participar, se formaliza en la Oficina de Turismo, en la calle Marqués de Canillejas –antigua lonja de pescado– y se puede gestionar también por teléfono o correo electrónico. El plazo concluye mañana, viernes 13 de febrero, a las 18.00 horas.

Ambiente en una edición anterior del Carnaval de Llanes. / Julia Quince

En cuanto a la jornada del sábado 14, el desfile arranca a las 19.00 horas desde la calle Celso Amieva (zona del C.P. Peña Tú), recorre la calle principal hasta el Ayuntamiento y continúa hacia el puente y la plaza de Las Barqueras. La entrega de premios está prevista a las 23.00 horas en la carpa instalada en la calle Marqués de Canillejas, frente a la Oficina de Turismo.

El reparto de premios busca equilibrar participación y espectáculo. En infantil, los premios van desde 70 euros en individual/pareja hasta 500 euros en la modalidad de grupos. En adultos, los importes suben especialmente en grupos, donde el primer premio alcanza los 1.500 euros. La decoración local también cuenta con su propia escala, con un primer premio de 500 euros.

Más allá de la cuantía económica, el criterio del jurado , integrado por representantes de asociaciones del concejo, pondrá el foco en el diseño, la originalidad, la puesta en escena, la participación y la animación. Es decir: no solo importa el traje, también importa cómo se lleva y cómo se vive.

Con el reloj corriendo y la cuenta atrás en marcha, el mensaje de esta edición es sencillo: el Carnaval ya está aquí y, en Llanes, la fiesta no se limita al desfile. También se juega y se premia la imaginación de grupos y familias y la forma en que la villa se decora para acompañar estos días.