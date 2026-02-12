La consejera Saavedra, sobre las demoras para hacer mamografías en Asturias: "En un sistema tan grande es imposible garantizar que no haya una mujer esperando una fecha”

El PP y Vox han denunciado esta mañana en la Junta la existencia de fallos en el seguimiento de mujeres con riesgo de cáncer de mama y han pedido a la consejera de Salud que mejore el sistema.

Entre tanto, la titular de Salud, Conchita Saavedra, ha expresado su voluntad de generar “certidumbre”, ya que, ha argumentado, en los últimos tiempos “circulan mensajes confusos, y frente a ellos este Gobierno responde con datos, con transparencia y con rigor”.

A juicio de la Consejera, “se están difundiendo informaciones que quieren decir que el sistema no funciona, y eso genera una incertidumbre mayor”. Y ha enfatizado: “Yo digo que los tiempos se están cumpliendo”. Pero acto seguido ha admitido que “en un sistema tan grande, es imposible garantizar que no hay una mujer esperando una fecha”.

Según Saavedra, “estamos revisando y evaluando de forma continua los circuitos de cáncer de mama”. Y ha precisado que se han hecho contrataciones, se están desarrollando programas especiales de tarde y se está realizando una revisión "para que los tiempos se cumplan".

Avances en cribados de cérvix y colon

Ante la Comisión de Salud de la Junta, la Consejera ha anunciado que en este mes de marzo se inicia en Asturias la auto-toma de muestras para los cribados de cérvix y que, a lo largo de este año, para la detección de cáncer colo-rectal, se comenzará a enviar al domicilio el kit de sangre en heces al domicilio, con colaboración de las farmacias, y se extenderá su límite de edad de 69 a 74 años.

La diputada popular Pilar Fernández Pardo ha criticado el “bajo seguimiento” (del 34 por ciento) del cribado de cáncer de colon y ha preguntado a la Consejera: “¿Qué está fallando en la gestión?”. Saavedra ha respondido que las cifras de Asturias “son similares a los de otras comunidades autónomas”.

En esta ocasión, la titular de Salud ha estado acompañada en la primera parte de su comparecencia por dos miembros de su equipo: el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Ángel Prieto.

Cáncer de mama

En el caso del cáncer de mama, ha indicado Fernández Pardo, “los circuitos han fallado, incluso los circuitos preferentes”, lo que ha generado “demoras en mujeres con riesgo alto”. La diputada popular ha solicitado un plan específico para aumentar la cobertura, sobre todo en colon, y un cuadro de mandos público y trimestral, no anual.

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco ha aseverado que “hay pacientes que no son citadas para el cribaje desde hace años”, lo que le ha llevado a afirmar que “es incontestable que su sistema está en quiebra”. Y ha abundado: “A las mujeres que no acuden a la primera cita no se las llama de nuevo. El cribado inicial será eficaz, pero no las pruebas sucesivas. No son hechos aislados, y la preocupación de las mujeres está justificada. Se equivoca al minimizar y relativizar. Esto debilita al sistema de salud. Es urgente una revisión profunda y transparente, de la gestión, con especial atención a las pacientes de riesgo”.

IU y PSOE apoyan a la Consejera pero piden "mejorar la comunicación"

Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, ha enfatizado que el cribado de cáncer de mama de Asturias “es la envidia de muchas comunidades autónomas” y ha subrayado su “apoyo rotundo al Sespa y a los profesionales”.

Vegas ha manifestado, no obstante, su aprecio por las quejas de pacientes publicadas por este periódico: “Entendemos la complejidad del sistema, pero no nos conformamos y pedimos al Sespa que extreme la vigilancia y, sobre todo, mejore la comunicación. Sabemos que no es un problema estructural, sino coyuntural, pero para cada mujer su caso es el más importante. Y pedimos autoexigencia para reducir esas demoras”.

Vegas ha coincidido con el diputado del PSOE, Jacinto Braña, en que “Asturias no es Andalucía”, dado que “aquí no se deja a nadie en un cajón”.

Braña, por su parte, ha atribuido las críticas del PP y de Vox a un intento de “justificar la privatización de los servicios”, dado que “los cribados son algo goloso para la sanidad privada”. Y ha apostillado: “Buscan miles de casos donde no los hay. Están en Andalucía, no en Asturias. Asturias cumple con los estándares”. El diputado popular ha hecho una concesión: “En los sistemas de información seguro que hay un amplio margen de mejora”.

Noticias relacionadas

Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha pedido contrataciones de administrativos y una expansión de la figura “del gestor o gestora de casos”, con el fin de que “todas estas tareas pueden realizarse de la manera más adecuada”.