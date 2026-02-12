¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, avanza en su plan para solventar la crisis del Gordo de Navidad desatada hace casi dos meses. Para refrescar la memoria: el pasado 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad, este pueblo muy cercano a Asturias -y destino de muchos asturianos para veranear, tener una segunda residencia o incluso trabajar- estalló de júbilo ya que los jóvenes miembros de la comisión de Festejos habían vendido papeletas del primer premio, el número 79.432, a través de participaciones de 5 euros (4 para jugar, uno para recaudar para sus múltiples actividades).

Pero un par de días después la fiesta tornó en un gran problema al descubrirse que se habían vendido más participaciones de las avaladas por los décimos depositados en la administración de Pola de Gordón. La explicación es que se extravió un talonario. Hay un desfase de unos cuatro millones de euros. Tras la tensión inicial, la decisión de la comisión fue diseñar un plan que incluye la renuncia a parte de la cantidad del premio para que todo el mundo pueda cobrar. Aunque está por concretar, la idea inicial era cubrir esos 4 millones de euros "perdidos" con una quita de todos los premiados: la comisión aportará sus premios, dos millones (de hecho así lo ha hecho ya), y el resto se cubrirá con la renuncia de los premiados de unos 3.000 euros, aunque la cantidad no está clara, de los 80.000 sin descontar impuestos que han tocado por papeleta.

Registro del 60%

Lo primero era que cada agraciado registrase sus boletos. Todos tienen que hacerlo antes del 23 de marzo, fecha límite para cobrar la lotería de Navidad. Hasta ahora un 60 por ciento de los premiados ya ha formalizado el registro de las papeletas, paso previo indispensable, y todos los trámites se están realizando sin incidencias. Así lo explica Antonio Gómez Gallardo, abogado del despacho que se encarga del caso.

Los miembros de la Comisión están contentos y ven un dato "excelente" esa cantidad de agraciados que se ha apuntado. Y auguran que muchas personas esperarán a la última semana (el plazo concluye el 23 de marzo), por lo que han hecho un llamamiento para que los afectados se registren cuanto antes en la plataforma y poder de este modo agilizar el cobro del premio. "Cuanto antes se registren, antes pasamos a la siguiente fase que es ver cómo se cobra", explican. "Estamos más que satisfechos y eufóricos. Estamos muy, muy contentos. Cero incidentes personales y cero incidentes técnicos. Todo está yendo muy bien", recalcó el abogado.

Una papeleta premiada con el Gordo de Villamanín. / J.Casares

Al ser preguntado por si hay un porcentaje mínimo de personas registradas al que hay que llegar para asegurar el cobro, el letrado asegura que "gran parte del premio la gente lo va a cobrar seguro, ocurra lo que ocurra" y a pesar de que haya alguna denuncia. Del mismo modo, ha señalado que el despacho de abogados que lleva el caso trabaja para proteger no solo a los miembros de la comisión de fiestas, que fueron quienes vendieron las papeletas, sino para proteger también a los firmantes del convenio, según el cual los premiados renunciarán a una parte del premio tras haber extraviado la comisión de fiestas un talonario con papeletas que no se han podido cobrar pero que sí fueron vendidas.

En este sentido, ha augurado que no habrá "ningún problema" y ha reiterado que si el proceso de registro de papeletas termina antes de la fecha límite, antes podrá comenzar el cobro de papeletas premiadas. Además, ha recordado que para poder cobrar es necesario estar inscrito en el registro de la página web habilitada a tal efecto.

Sin denuncias

Por otra parte, no tiene conocimiento de que ninguno de los premiados haya emprendido acciones judiciales. "No tenemos ninguna noticia, lo cual es una excelente noticia".

Por su parte, Ana, una de las integrantes de la comisión de fiestas, ha expresado que todos los mensajes que han recibido han sido de cariño y apoyo. "Ha sido un error y nosotros somos súper conscientes del error que hemos tenido y de verdad que pedimos perdón, pero de verdad que solo recibimos muestras de apoyo y de cariño y bueno eso se agradece mucho en situaciones como esta", destacó.

Una Navidad que fue un "infierno"

Al mismo tiempo, confesó que ha pasado "las peores Navidades" de su vida y los días posteriores al Sorteo de Navidad han sido "un infierno", pero reiteró su agradecimiento a Villamanín por el apoyo brindado. Además, puso en valor que la comisión de fiestas haya repartido 26 millones de euros con el Premio del Sorteo de Navidad a pesar de lo sucedido con las papeletas extraviadas. "A mí también me da mucha rabia que haya pasado esto. Nos duele que la gente de verdad piense que nosotros hemos podido realizar esto con esta intención, porque yo creo que si la gente nos conoce y sabe como somos, se ve claramente que no ha sido nada con mala intención y con mala fe, sino que ha sido todo para que el pueblo siga vivo y siga habiendo fiestas", subrayó.